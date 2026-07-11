Manchester City pobijedio Arsenal i doveo jednog od najvećih talenta u Engleskoj

Engleski prvoligaš Manchester City doveo je krilnog igrača Jeremyja Mongu iz Leicester Cityja i s njim potpisao ugovor do 2031. godine, objavio je u subotu klub iz Premier lige.

Monga, koji je u petak navršio 17 godina, navodno je prešao u City u transferu vrijednom 10 milijuna funti (13 milijuna dolara), uključujući bonuse.

"Kad sam saznao da je Manchester City zainteresiran, odmah sam znao da je to pravi izbor za mene", rekao je Monga. "Za svakog mladog nogometaša, postati dijelom ovog nevjerojatnog kluba ostvarenje je sna."

Engleski reprezentativac do 19 godina, koji je prošle godine debitirao za seniorsku momčad i pritom postao drugi najmlađi igrač u povijesti Premier lige. Do sada je upisao 37 nastupa za Leicester u svim natjecanjima, uključujući sedam nastupa u Premier ligi prije dvije sezone. Osim Cityja za Mongu je bio zainteresiran i Arsenal.