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Povijesni transfer u Engleskoj: Anderson postao najskuplje pojačanje Manchester Cityja

Povijesni transfer u Engleskoj: Anderson postao najskuplje pojačanje Manchester Cityja
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Foto: via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Klubovi nisu objavili financijske detalje, no britanski mediji pišu da je posao vrijedan do 116 milijuna funti (153 milijuna dolara)

2.7.2026.
18:49
Hina
via ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Engleski nogometaš Elliot Anderson prešao je u četvrtak iz Nottingham Foresta u Manchester City u sklopu transfera za koji se navodi da je najskuplji transfer nekog britanskog igrača.

Klubovi nisu objavili financijske detalje, no britanski mediji pišu da je posao vrijedan do 116 milijuna funti (153 milijuna dolara), čime je nadmašen iznos od 105 milijuna funti koji je Arsenal platio West Ham Unitedu za Declana Ricea.

"Anderson (23) trenutno s Engleskom nastupa na Svjetskom prvenstvu, a u Kansasu je obavio liječnički pregled. Formalnosti oko transfera bit će dovršene po njegovu povratku u Englesku", navodi se u priopćenju Cityja.

Ovim je Anderson  također postao najskuplji transfer Manchester Cityja, nadmašivši iznos od 100 milijuna funti plaćen za dovođenje krilnog igrača Jacka Grealisha iz Aston Ville 2021. godine.

Anderson, koji je nogometnu karijeru počeo u akademiji Newcastle Uniteda, pridružio se Forestu 2024. godine za 35 milijuna funti te je za taj klub upisao 92 nastupa u svim natjecanjima, postigavši ​​šest pogodaka i upisavši 11 asistencija.

Pridružit će se veznom redu Manchester Cityja kojeg čine Rodri, Nico Gonzalez, Mateo Kovačić, Tijjani Reijnders, Rayan Cherki, Matheus Nunes i njegov sunarodnjak Phil Foden.

Manchester City, koji je prošlu sezonu u prvenstvu završio kao drugoplasirani iza Arsenala, započinje novu eru pod vodstvom bivšeg trenera Chelseaja Enza Maresce, nakon odlaska Pepa Guardiole.

TransferManchester City
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