Argentina je namjerno izgubila finale? 'Ni to im neće uspjeti'

Nakon poraza Argentine u finalu Svjetskog prvenstva, društvenim mrežama proširile su se teorije zavjere da je reprezentacija namjerno izgubila utakmicu.

U središtu teorija su dva glavna objašnjenja za navodni namješteni poraz. Prva, znatno proširenija teorija, uključuje američki FBI. Prema tim navodima, agenti FBI-a ušli su u svlačionicu Argentine neposredno prije finalne utakmice. Razlog je navodno istraga koju FBI vodi protiv predsjednika Argentinskog nogometnog saveza, Claudija "Chiquija" Tapije, zbog sumnji u pranje novca od 300 milijuna dolara. Teorija tvrdi da je igračima zaprijećeno te im je naređeno da izgube utakmicu kako bi se izbjegle teže posljedice za savez i njegove čelnike.

Drugu verziju nudi bivši predsjednik kluba Independiente, Andres Dukatenziler. On tvrdi da je Argentina bila izložena golemim međunarodnim pritiscima da izgubi finale. Okidač je navodno bio transparent s porukom "Malvini su Argentina" koji su igrači istaknuli nakon pobjede protiv Engleske u polufinalu. FIFA strogo zabranjuje političke poruke, a ovaj je čin navodno izazvao bijes svjetskih moćnika i stvorio pritisak na momčad.

Čitatelji portala Net.hr na društvenim mrežama izrazili su svoja mišljenja na tu temu i većina se slaže da si je Argentina sama kriva, da su zasluženo izgubili i da nije nikakva teorija zavjere u pitanju. "Očito su ih nečime omamili kad nijednu loptu nisu uputili prema golu", napisao je Drago. "Namjerno izgubili i onda se tukli?", sarkastično se zapitao Nenad.

"Da je pravde, ne bi ni došli do finala, nažalost uz pomoć sudaca su ušli u finale...i pokazali da su nekulturne barabe i cirkusanti", oštar je jedan naš pratitelj na Instagramu. "To što se pokušavaju izvući i iza scene, ni to neće uspjeti. I onaj tko je navijao nekad za Argentinu više teško da će. Skup grubijana i foliranata s vjetrom u leđa od sudaca. Puno toga za reći, a ništa dobro", zaključio je drugi. "Joj Bože, nisu imali nikakve šanse, molim vas pustite te teorije".