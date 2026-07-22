Muškarac koji je nožem ubio partnericu doveden pred sud, evo koja kazna mu prijeti

Istražni sudac odredio je istražni zatvor 39-godišnjem muškarcu osumnjičenom za ubojstvo 36-godišnje partnerice u mjestu Vuhred na sjeveru Slovenije.

Muškarca se tereti za kazneno djelo ubojstva počinjenog na okrutan i podmukao način, priopćila je Policijska uprava Celje.

Osumnjičeni je pred istražnog suca doveden u srijedu oko 16 sati, nakon čega mu je određen istražni zatvor, piše 24ur.com. Prema slovenskom Zakonu o kaznenom postupku, istražni zatvor u ovoj fazi postupka može trajati najviše mjesec dana od dana uhićenja.

Brutalan zločin usred noći

Podsjetimo, policija je u ponedjeljak nešto prije 1 sat iza ponoći zaprimila dojavu o nasilnom događaju u Vuhredu. Prema dosadašnjoj istrazi, 39-godišnjak je nožem teško ozlijedio svoju 36-godišnju partnericu, koja je od zadobivenih ozljeda preminula na mjestu događaja.

Nakon napada osumnjičeni je pobjegao i preplivao Dravu, pa se vratio na mjesto zločina. Tijelo žene po povratku kući pronašao je sin.

Policija je za osumnjičenim intenzivno tragala gotovo 24 sata na širem području, uključujući i susjedne općine, a uhićen je u ponedjeljak oko 23.20 sati.

Osumnjičeni je državljanin Bosne i Hercegovine, a za kazneno djelo ubojstva koje mu se stavlja na teret prema slovenskom zakonodavstvu prijeti mu najmanje 15 godina zatvora, piše 24ur.com.