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Uhićen muškarac koji je nožem ubio ženu: Pronašli ga malo prije ponoći

Uhićen muškarac koji je nožem ubio ženu: Pronašli ga malo prije ponoći
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Foto: Screenshot

Muškarac je nožem u stambenoj zgradi u centru Vuhrede napao svoju partnericu, koja je od teških ozljeda preminula na licu mjesta

21.7.2026.
7:12
Erik Sečić
Screenshot
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Slovenska policija nešto prije ponoći u ponedjeljak uhitila je 39-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine, kojeg se sumnjiči da je ranije tog dana ubio svoju partnericu (36), piše portal 24ur.com.

Policijska uprava Celje izvijestila je da je muškarac uhićen u blizini stambene zgrade te da nije pružao otpor. 

"Po dovršetku istrage, osumnjičenog ćemo privesti istražnom sucu, s kaznenom prijavom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva", dodala je policija i zahvalila građanima na informacijama koje su im dali. 

Detalji zločina 

Podsjetimo, 39-godišnjak je nožem u stambenoj zgradi u centru Vuhrede napao svoju partnericu, koja je od teških ozljeda preminula na licu mjesta. Tijelo je pronašao njihov maloljetni sin, koji je potom nazvao svog strica, osumnjičenikovog brata. 

Motiv zasad nije poznat, ali je policija istaknula da je muškarac u posljednje vrijeme bio psihički nestabilan. Do sada nije bio počinitelj kaznenih djela, a u prošlosti je bio evidentiran isključivo zbog prometnog prekršaja. Policija nije ranije intervenirala u toj obitelji. 

Dojavu o zločinu zaprimljena je oko 1.00 sati u ponedjeljak, a ubrzo je policija pokrenula opsežnu potragu u kojoj su sudjelovali policajci iz nekoliko postaja, kriminalistički istražitelji, psi, dronovi i helikopteri. 

SlovenijaUbojstvoUbojica
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