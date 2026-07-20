Ubojica bježi iz Slovenije? 'Obavijestili smo Hrvatsku i Austriju'

Masovna potraga u Sloveniji nakon brutalnog ubojstva u Koruškoj. Policija traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine, kojeg sumnjiči da je nožem usmrtio svoju 36-godišnju partnericu.

Zločin se dogodio noćas u Vuhredu, a žena je preminula na mjestu napada.

Osumnjičeni je pobjegao, a policija upozorava da je riječ o opasnoj osobi. U potragu su uključeni kriminalisti, službeni psi, dronovi, helikopter i druge policijske snage.

Građanima su poručili da mu se ne približavaju, a svaku informaciju odmah prijave policiji. Motiv zločina zasad nije poznat.

Ubojica bježi iz Slovenije?

Aleš Slapnik, voditelj Sektora kriminalistične policije PU Celje, otkrio je da bi ubojica mogao napustiti Sloveniju.

"O samom događaju obavijestili smo sigurnosna tijela susjednih država - Hrvatsku i Austriju. Trenutačno raspolažemo podacima da bi mogao napustiti Republiku Sloveniju. Ali radimo i u smjeru pretpostavke da je mogao počiniti samoubojstvo.

Moram reći da u navedenoj obitelji nikada nismo intervenirali. Osumnjičeni do sada nije bio počinitelj kaznenih djela. U prošlosti je bio evidentiran samo zbog prometnog prekršaja, tako da motiv zasad još nije poznat. Raspolažemo informacijom da je u posljednje vrijeme bio psihički vrlo nestabilan, budući da su ga okolnosti koje su se dogodile u njegovu osobnom životu dovele do nešto lošijeg psihičkog stanja", kaže Slapnik