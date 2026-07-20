Slovenska policija na nogama, ubojica u bijegu: 'Opasan je, sklonite se ako ga vidite'

Slovenska policija traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubojstvo na području Vuhreda. Građane su upozorili da je opasan.

Celjski policajci cijelu su noć bili na terenu nakon ubojstva za koje se sumnjiči 39-godišnjak koji je u bijegu, prenosi 24Ur.com.

Foto: PU Celje/24Ur.com

"Nakon zločina, osumnjičenik je pobjegao i još uvijek je u bijegu. Visok je oko dva metra, nosi traperice i crnu košulju kratkih rukava te crne cipele", navode iz policije.

Vlasti upozoravaju da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi. Građanima savjetuju da nikako ne stupaju u kontakt s njim ako ga vide, nego da se udalje i odmah nazovu 113.