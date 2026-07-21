Ubio partnericu pa preplivao Dravu, a onda je napravio pogrešku: Evo gdje su ga uhvatili

Neposredno prije ponoći policija je uhitila muškarca osumnjičenog za ubojstvo svoje 36-godišnje partnerice. Sam se vratio ispred stambene zgrade u kojoj se zločin dogodio, gdje su ga policajci uočili i uhitili. Nakon ubojstva preplivao je rijeku Dravu i pobjegao pješice, a policajcima je nakon uhićenja rekao da se cijeli dan skrivao na više različitih teško dostupnih lokacija, piše 24ur.com.

Podsjetimo, 39-godišnjak je nožem napao svoju 36-godišnju partnericu, koja je od zadobivenih teških ozljeda preminula na mjestu događaja. Ubojstvo se dogodilo u stambenoj zgradi u središtu Vuhreda.

Policija je dojavu o zločinu zaprimila u ponedjeljak nekoliko minuta prije jedan sat iza ponoći od liječnika. Brat osumnjičenog dovezao je maloljetnog sina osumnjičenika u Dom zdravlja Radlje ob Dravi nakon što je dječak po dolasku kući pronašao mrtvu majku i nazvao strica, odnosno brata osumnjičenog.

Osumnjičenik viđen u autobusu

Odmah nakon zaprimljene dojave policija je obavijestila hrvatske i austrijske sigurnosne službe te na teren uputila sve raspoložive ophodnje kako bi pronašle počinitelja. Tijekom potrage zaprimljeno je više dojava građana, a svaka je provjerena.

Oko 9 sati policija je dobila dojavu da se muškarac nalazi u blizini groblja u Vuzenici. Policajci su pretražili oko šest kilometara riječnog nasipa, no osumnjičenik im je ponovno uspio pobjeći. Kako je istaknuo Boštjan Kavc, inspektor Sektora uniformirane policije Policijske uprave Celje, koji je vodio potragu na terenu, radilo se o iznimno nepristupačnom i strmom području.

"Konjanici su pregledali više kilometara obale rijeke Drave, policajci su pretražili više napuštenih objekata, skladišta, autobusna stajališta, područje uz željezničku prugu, kamenolom, lokaciju uz Dravu na kojoj je osumnjičenik često pecao te okolicu ribnjaka u Radljama ob Dravi. Prikupili smo i snimke s više nadzornih kamera na području kojim se mogao kretati", opisao je Kavc tijek potrage.

Potraga je nastavljena tijekom cijelog dana i noći. U večernjim satima građanin je policiji dojavio da je osumnjičenika vidio na kraju mosta u Vuhredu. Kada su policajci stigli na mjesto događaja, muškarca ondje više nije bilo.

"Nakon toga dobili smo informaciju da je viđen u autobusu te da je izašao na području Mute, što je i sam potvrdio nakon uhićenja. Također je rekao da je nakon počinjenja kaznenog djela preplivao rijeku Dravu te se cijeli dan skrivao na više različitih teško dostupnih lokacija", priopćila je policija.

Vratio se na mjesto zločina

Budući da su pretpostavljali kako bi se počinitelj mogao vratiti na mjesto zločina, policajci su cijelo vrijeme bili raspoređeni u blizini stambene zgrade.

"Policijska ophodnja sinoć je oko 23.20 sati u blizini stambene zgrade u kojoj se dogodilo ubojstvo uočila osumnjičenika i uhitila ga. Nije očekivao prisutnost policije, a prilikom uhićenja nije pružao otpor", priopćili su iz Policijske uprave Celje.

Dodali su kako će, nakon dovršetka svih istražnih radnji, protiv njega podnijeti kaznenu prijavu zbog sumnje na kazneno djelo ubojstva te ga privesti istražnom sucu. Zahvalili su i građanima na svim informacijama koje su pomogle tijekom potrage.

Motiv ubojstva zasad nije poznat, no prema podacima policije osumnjičenik je posljednjih mjeseci bio psihički nestabilan, piše 24ur.com.