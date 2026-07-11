Beckham upao među Engleze i održao govor: Kane otkrio što im je poručio

Legendarni engleski nogometaš David Beckham ne može bez nogometa. Bivši igrač Real Madrida, Manchester Uniteda, Milana i PSG-a nakon završetka karijere osnovao je vlastiti klub Inter Miami, a sada je posjetio i engleske reprezentativce uoči njihova dvoboja s Norveškom.

Bivši veznjak posjetio je reprezentativce Engleske na treningu gdje je održao i motivacijski govor, piše The Sun, koji navodi da je "Becks" podijelio i pokoji savjet iz svoje bogate karijere.

Beckham je ugostio momčad Thomasa Tuchela u trening centru svog kluba Inter Miamija. Legenda Manchester Uniteda omogućila je engleskoj reprezentaciji da trenira u trening kampu Florida Blue Training Center, a bivši kapetan Engleske viđen je i u razgovoru s nekoliko igrača, među kojima je bio i najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Harry Kane.

Foto: Chris Arjoon/Zuma Press/Profimedia

"Poželio nam je sreću... Nakon većine utakmica pošalje mi poruku i ostajemo u kontaktu. Očito je veliki navijač Engleske. Znamo koliko mu je značilo igrati za reprezentaciju i biti kapetan. Naravno, koristili smo njegov dom, mjesto koje je izgradio, i zahvalni smo mu što nam je to omogućio", rekao je kapetan i najbolji strijelac Engleske u povijesti Harry Kane.

Engleska će se u subotu u 23 sata na stadionu Hard Rock u Miamiju na Floridi protiv Erlinga Haalanda i društva boriti za plasman u polufinale Svjetskog prvenstva.