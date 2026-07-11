Svjetsko prvenstvo traje već točno mjesec dana: Danas nas očekuje prava poslastica

Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi počelo je 11. lipnja u Ciudad de Mexicu, a danas 11. srpnja, spaljeni travnjak stadiona Hard Rock u Miamiju bit će pozornica monumentalnog okršaja europskih nogometnih sila, Engleske i Norveške.

Ulog je ogroman: mjesto u polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. godine. S jedne strane stoje Vikinzi, senzacija turnira i tamni konj natjecanja koji je u osmini finala šokirao peterostruke prvake Brazilce i nastavio svoj bajkoviti povratak na svjetsku scenu nakon 28 godina izbivanja. S druge strane je Engleska, momčad koja želi izbjeći osmu eliminaciju u četvrtfinalu i konačno napraviti iskorak koji se od nje očekuje generacijama.

Bitka za Zlatnu kopačku: Haaland protiv Kanea

Po prvi put na ovom prvenstvu, dva vodeća kandidata za Zlatnu kopačku naći će se na istom terenu. Erling Haaland, norveški stroj za golove, s pravom nosi epitet jednog od najubojitijih napadača današnjice. Nakon što ga je izbornik Ståle Solbakken odmarao protiv Francuske u grupnoj fazi, Haaland je eksplodirao u nokaut rundi. Postigao je pobjednički gol protiv Obale Bjelokosti, a zatim potopio Brazil s dva pogotka za povijesni prolaz. Sa sedam golova na turniru, samo je jedan gol iza Kyliana Mbappéa i Lionela Messija. Njegova statistika je zapanjujuća: postigao je 27 golova u posljednjih 14 nastupa za Norvešku, a ukupno ima 62 gola u 54 utakmice.

Nasuprot njemu stoji engleski kapetan, 32-godišnji Harry Kane. Iako možda ne toliko eksplozivan kao Haaland, Kane je pokazao svoju klasu kada je bilo najpotrebnije. Zabio je dva gola Hrvatskoj, jedan Panami, a zatim je s dva pogotka donio preokret protiv DR Konga te realizirao ključni jedanaesterac u dramatičnoj pobjedi 3-2 protiv Meksika. Sa šest golova na turniru, tik je iza Haalanda. Njihov dvoboj u Miamiju neće biti samo borba za polufinale, već i izravni okršaj za titulu najboljeg svjetskog napadača.

Taktički dvoboji koji će odlučiti pobjednika

Osim okršaja golgetera, utakmicu će odlučiti i bitke na drugim dijelovima terena. U srcu veznog reda sudarit će se dva suigrača iz Arsenala, norveški kapetan Martin Ødegaard i engleski motor Declan Rice. Ødegaard je protiv Brazila odigrao maestralno, diktirajući tempo sa 101 točnim dodavanjem i potpuno neutraliziravši vezni red Seleçãa. Njegova svježina mogla bi biti ključna prednost; Ødegaard je ove sezone u Premier ligi odigrao tek 1.369 minuta, dok je Rice, opterećen kroničnim problemima s leđima i tetivom, odigrao čak 3.094 minute.

Glavno pitanje za engleskog izbornika Thomasa Tuchela jest: kako zaustaviti Haalanda? Odgovor bi mogao biti iznenađujući i zvati se Dan Burn. Dva metra visoki branič Newcastlea ima nevjerojatnu statistiku protiv Norvežanina. U više od 10 sati igre koliko su proveli zajedno na terenu u Premier ligi, Haaland mu je zabio samo jedan gol, i to u njihovom prvom susretu 2022. godine. S obzirom na to da je Tuchel u teškoj situaciji zbog ozljede jedinog pravog desnog beka Reecea Jamesa i suspenzije Jarella Quansaha, opcije u obrani su ograničene. Tko god zaigrao na desnoj strani, imat će pune ruke posla s brzim i neugodnim krilima poput Antonija Nuse i Andreasa Schjelderupa, čiji je ulazak s klupe preokrenuo utakmicu protiv Brazila.

Vlaga, umor i povijest kao dodatni protivnici

Uspjeh na Floridi neće ovisiti samo o taktici i individualnoj kvaliteti, već i o sposobnosti prilagodbe na ekstremne uvjete. Prognoza za Miami u vrijeme utakmice je 33°C uz 58 posto vlažnosti zraka. Norvežani bi ovdje mogli imati blagu prednost, jer su četiri od pet utakmica na turniru odigrali na otvorenom u vrućim i vlažnim uvjetima. Engleska je, s druge strane, imala nešto lakši raspored, igrajući nekoliko utakmica u klimatiziranim ili zatvorenim stadionima te u hladnijem Mexico Cityju. Tko se bolje nosi s iscrpljujućom vrućinom, imat će veće šanse za pobjedu. Povijest je na strani Engleske koja je u 12 međusobnih susreta slavila sedam puta, no ove dvije nacije nikada se prije nisu susrele na završnom turniru velikog natjecanja.

Okršaj u Miamiju nudi sve elemente nogometnog klasika: borbu za Zlatnu kopačku, taktičko nadmudrivanje, dvoboj suigrača i nepredvidivi faktor prirode. Ulog je polufinale Svjetskog prvenstva, a samo jedna momčad može nastaviti svoj san. Utakmica Norveške i Engleske igra se u 11 navečer.