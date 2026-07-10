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Prijeti odgoda četvrfinalne utakmice SP-a: Situacija je ozbiljna, isplivali detalji

Prijeti odgoda četvrfinalne utakmice SP-a: Situacija je ozbiljna, isplivali detalji
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Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia

Utakmici prijeti odgoda zbog opasnih vremenskih uvjeta

10.7.2026.
9:17
M.G.
Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo./Alamy/Profimedia
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Četvrtfinalna utakmica Svjetskog prvenstva između Norveške i Engleske mogla bi biti odgođena nakon što je izdano upozorenje zbog vremenskih uvjeta za Miami, gdje se taj susret treba igrati u subotu s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Upozorenje je izdano zbog ekstremno visokih temperatura, a britanski The Sun navodi da zbog toga postoji mogućnost odgode utakmice.

Prema informacijama koje stižu iz SAD-a subjektivni osjećaj temperature već bi u petak mogao biti čak 43 stupnja Celzijeva.

Veliki val vrućine pojačan je i dolaskom ogromnog oblaka saharske prašine. Iako se većina prašine nalazi na visini od oko kilometar i pol iznad tla, ona i dalje predstavlja ozbiljnu opasnost.

Nakon i vruće subote, vlažnost zrake će se povećati i vratit će se mogućnost jakih oluja. Baš su ti vremenski uvjeti, ponajprije  najavljene grmljavinske oluje, potaknule sumnju hoće li utakmica između Engleza i Norvežana uopće početi u predviđenom terminu.

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