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Skandal trese francuski nogomet: Legendarni nogometaš priveden, ispitivali ga više od 10 sati

Skandal trese francuski nogomet: Legendarni nogometaš priveden, ispitivali ga više od 10 sati
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Foto: FRANCK FIFE/AFP/Profimedia

Vijest o njegovom privođenju odjeknula je usred Svjetskog prvenstva na kojem se Francuska bori za ulazak u finale

10.7.2026.
8:30
Antonela Ištvan
FRANCK FIFE/AFP/Profimedia
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Bivši francuski nogometni reprezentativac i zvijezda Arsenala te Manchester Cityja, Samir Nasri, proveo je deset sati u policijskom pritvoru u Parizu, javlja Le Parisien. Vijest o njegovom privođenju odjeknula je usred Svjetskog prvenstva na kojem se Francuska bori za ulazak u finale. Nasri je ispitan u sklopu opsežne istrage o trgovini drogom i pranju novca.

Nakon ispitivanja pušten je na slobodu bez podizanja optužnice, no istraga se nastavlja, a moguć je i novi poziv na razgovor.

Povezanost s narko-bosom

Nasrija (39) se dovodi u vezu s kriminalnom mrežom Hakima Berrebouha, narko-dilera iz Marseillea poznatog pod nadimkom "Divlja svinja", koji se nalazi u zatvoru od 2021. godine.

Istražitelji sumnjaju da je Nasri bio uključen u dio operacije koji se odnosi na organizirano pranje novca stečenog ilegalnim aktivnostima. Ovo je bio drugi put da je ispitan u sklopu iste istrage, nakon što je prvi put priveden krajem lipnja u Marseilleu.

Uloga noćnog kluba "XS"

Ključni dio istrage vrti se oko noćnog kluba "XS" u pariškom predgrađu Ivry-sur-Seine. Nasri je postao dioničar kluba oko 2016. godine, dok je još igrao za Manchester City, uloživši nekoliko stotina tisuća eura. Kasnije je postao i suvlasnik.

Sumnja se da je supruga zatvorenog Berrebouha u više navrata posjećivala klub kako bi podizala veće svote gotovine. Bivši nogometaš se tijekom ispitivanja branio tvrdnjom da je vjerovao kako je sve svoje udjele u klubu prodao upravo Berrebouhu, no navodno je taj dogovor bio samo usmen.

Samir NasriPranje NovcaFrancuska
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