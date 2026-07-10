Engleska u problemima uoči četvrtfinala: Upitan nastup jedne od najvećih zvijezda

Engleska bi u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva protiv Norveške mogla biti oslabljena neigranjem Declana Ricea. Kako piše Daily Mail, veznjak Arsenala razbolio se zbog virusne infekcije te je izoliran od ostatka reprezentacije.

Rice, koji je tijekom turnira već imao problema s tetivom koljena i donjim dijelom leđa, zbog bolesti je propustio posljednja dva treninga. Engleski nogometni savez odmah je poduzeo mjere kako bi spriječio moguće širenje zaraze unutar momčadi.

Zbog toga je njegov nastup protiv Norveške pod velikim upitnikom, a konačna odluka očekuje se neposredno prije utakmice.

Četvrtfinalni dvoboj Engleske i Norveške igra se u subotu u Miamiju s početkom u 23 sata po hrvatskom vremenu.