Dinamo riješio dolazak napadača! Stiže dokazani HNL-golgeter

Vrlo jakim tempom se radi u Dinamu na dovođenju novog napadača. Nakon što je odjeknula vijest da se ozlijedio Junior Brumado koji je na zimu trebao stići na Maksimir, odjeknula je još jača bomba.

Dinamo je blizu dovođenja novog napadača, a to je Istrin Smail Prevljak. Sportske novosti pišu kako je sve između Dinama i igrača dogovoreno i da će Prevljak potpisati na dvije godine. Navodno treba doći do dogovora između Dinama i Istre, ali tu problema ne bi trebalo biti.

Prevljak je ušao u zadnju godinu ugovora, Transfermarkt ga cijeni na 600 tisuća eura, 31 mu je godina i vjerojatno će cifra koju će Dinamo isplatiti Istri biti simbolična. Bosanskohercegovački golgeter trebao bi se odmah priključiti momčadi Dinama. Modri su tako riješili jako bitnu poziciju nakon odlaska Monsefa Bakrara, a brzina kojom je ovaj transfer dogovoren možda upućuje i na odlazak Belje već ovoga ljeta, nakon završetka europskih kvalifikacija.

Smail Prevljak koji ima 27 nastupa i šest golova za BiH stigao je u Istru prošle godine, imao je odličnu sezonu u kojoj je zabio 15 pogodaka u 34 utakmice, a dodao je i tri asistencije.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr