Bivši hajdukovac: 'Uvijek onda dolazi do opuštanja, ne moram ni govoriti što bi to značilo'

Hajduk u Slovačku na uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv Žiline putuje s lijepom prednošću od dva gola razlike, no bivši igrač Bijelih i hrvatski reprezentativac Saša Peršon u razgovoru za Net.hr pozvao je na oprez.

Istaknuo je da je splitska momčad pokazala kvalitetu u prvoj utakmici na Poljudu, koju su dobili 2:0, ali da je uzvrat protiv Žiline utakmica u kojoj se ne smije biti opuštanja, a jedan detalj posebno ističe kao ključan za prolazak u sljedeće pretkolo.

"Mislim da je Hajduk pokazao i na prvoj utakmici da je zapravo odigrao jednu dobru utakmicu i zasluženo pobijedio. Recept za ovu današnju utakmicu je pokušati biti na toj razini igre kakva je bila u Splitu i mislim da ne bi trebalo biti problema za prolazak dalje", rekao je Peršon na početku razgovora.

Foto: Net.hr

Žilina će napasti od prve minute

Iako Hajduk ima prednost, Peršon je upozorio da slovačka momčad nije bezopasna, što je pokazala i u Splitu. Očekuje agresivan pristup slovačke ekipe od samog početka.

Tekstualni prijenos utakmice Žilina - Hajduk pratite na portalu Net.hr u četvrtak 16. srpnja od 20.30

"Hajduk treba očekivati da će ga Žilina napasti od prve minute, s obzirom na to da je u zaostatku od dva gola. Moraju biti svjesni onoga što je Žilina pokazala i na Poljudu, gdje je u tri ili četiri navrata opasno prijetila i promašila neke dobre situacije", istaknuo je Peršon pa rekao da takav pristup otvara drugu priliku za Hajduk:

"Sigurno da će se tu otvoriti i dosta prostora za eventualne kontranapade, tako da mislim da Hajduk nije mogao poželjeti bolji rezultat pred uzvrat."

Opasan rezultat

Mnogi nogometni stručnjaci smatraju rezultat 2:0 varljivim, a s tom se ocjenom slaže i Peršon. Objasnio je kako takva prednost psihološki može dovesti do neželjenog opuštanja, što može biti kobno ako protivnik rano postigne pogodak.

"Svi znamo da je zapravo rezultat od 2:0 na neki način teži nego kad vodite 1:0. Kad je 1:0, to nije ništa, tek smo zabili gol, treba to držati. Kad je 2:0, onda uvijek dolazi do nekog opuštanja. Znaju se dosta utakmice i okrenuti nakon tog rezultata", upozorava bivši hajdukovac.

Upravo zato, ključ mira za Hajduk leži u postizanju pogotka u gostima.

"Ne moram govoriti što bi eventualni gol u Žilini značio. Praktički, s tim golom Hajduk bi jednom nogom bio dalje", zaključio je Peršon.