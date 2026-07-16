Bivši hajdukovac: 'Uvijek onda dolazi do opuštanja, ne moram ni govoriti što bi to značilo'
Saša Peršon je za Net.hr podijelio svoja očekivanja o uzvratnoj utakmici Hajduka i Žiline u prvom pretkolu Europske lige
Hajduk u Slovačku na uzvratnu utakmicu 1. pretkola Europske lige protiv Žiline putuje s lijepom prednošću od dva gola razlike, no bivši igrač Bijelih i hrvatski reprezentativac Saša Peršon u razgovoru za Net.hr pozvao je na oprez.
Istaknuo je da je splitska momčad pokazala kvalitetu u prvoj utakmici na Poljudu, koju su dobili 2:0, ali da je uzvrat protiv Žiline utakmica u kojoj se ne smije biti opuštanja, a jedan detalj posebno ističe kao ključan za prolazak u sljedeće pretkolo.
"Mislim da je Hajduk pokazao i na prvoj utakmici da je zapravo odigrao jednu dobru utakmicu i zasluženo pobijedio. Recept za ovu današnju utakmicu je pokušati biti na toj razini igre kakva je bila u Splitu i mislim da ne bi trebalo biti problema za prolazak dalje", rekao je Peršon na početku razgovora.
Žilina će napasti od prve minute
Iako Hajduk ima prednost, Peršon je upozorio da slovačka momčad nije bezopasna, što je pokazala i u Splitu. Očekuje agresivan pristup slovačke ekipe od samog početka.
Tekstualni prijenos utakmice Žilina - Hajduk pratite na portalu Net.hr u četvrtak 16. srpnja od 20.30
"Hajduk treba očekivati da će ga Žilina napasti od prve minute, s obzirom na to da je u zaostatku od dva gola. Moraju biti svjesni onoga što je Žilina pokazala i na Poljudu, gdje je u tri ili četiri navrata opasno prijetila i promašila neke dobre situacije", istaknuo je Peršon pa rekao da takav pristup otvara drugu priliku za Hajduk:
"Sigurno da će se tu otvoriti i dosta prostora za eventualne kontranapade, tako da mislim da Hajduk nije mogao poželjeti bolji rezultat pred uzvrat."
Opasan rezultat
Mnogi nogometni stručnjaci smatraju rezultat 2:0 varljivim, a s tom se ocjenom slaže i Peršon. Objasnio je kako takva prednost psihološki može dovesti do neželjenog opuštanja, što može biti kobno ako protivnik rano postigne pogodak.
"Svi znamo da je zapravo rezultat od 2:0 na neki način teži nego kad vodite 1:0. Kad je 1:0, to nije ništa, tek smo zabili gol, treba to držati. Kad je 2:0, onda uvijek dolazi do nekog opuštanja. Znaju se dosta utakmice i okrenuti nakon tog rezultata", upozorava bivši hajdukovac.
Upravo zato, ključ mira za Hajduk leži u postizanju pogotka u gostima.
"Ne moram govoriti što bi eventualni gol u Žilini značio. Praktički, s tim golom Hajduk bi jednom nogom bio dalje", zaključio je Peršon.