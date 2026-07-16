Za Dinamo stigle najgore moguće vijesti iz Danske

Za Dinamo stižu jako loše vijesti iz daleke Danske. Napadač Midtjyllanda Junior Brumado koji je, prema svemu sudeći, trebao doći na zimu u Dinamo, teže se ozlijedio.

Brumado se ozlijedio na treningu. Riječ je o težoj ozljedi koljena jer je klub na službenom X profilu potvrdio da se na teren neće vratiti do kraja kalendarske godine. To bi moglo značiti i prekid transfera u Dinamo. Ako se ozljeda pokaže kao ozbiljnije oštećenje ligamenta, teško da će Dinamo pristati dovesti brazilskog napadača.

Junior Brumado har pådraget sig en alvorlig knæskade under træning, som gør, at han desværre ikke kommer i kamp resten af året.



Rigtig god bedring, Junior! 🖤❤️ pic.twitter.com/H6EGV2cdRI — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) July 16, 2026

To je veliki peh jer u Dinamu su sigurno bili zadovoljni dovođenjem napadača koji bi mogao zamijeniti Diona Drenu Belju za kojeg vlada veliki interes te će teško ostati u Zagrebu nakon sljedeće zime ili ljeta. Monsef Bakrar također je na izlaznim vratima pa se potraga za napadačem nastavlja možda i neovisno o ovoj ozljedi Brumada.

Brumadu ugovor s danskim klubom istječe posljednjim danom ove godine tako da on sigurno više neće igrati za Midtjylland, a slijedi li mu nakon toga dolazak u Dinamo, ostaje za vidjeti. Ukupno je u Midtjyllandu odigrao 135 utakmica i zabio 29 golova.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.