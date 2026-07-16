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Za Dinamo stigle najgore moguće vijesti iz Danske

Za Dinamo stigle najgore moguće vijesti iz Danske
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Foto: Maximilian Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Monsef Bakrar također je na izlaznim vratima pa se potraga za napadačem nastavlja

16.7.2026.
11:48
Sportski.net
Maximilian Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
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Za Dinamo stižu jako loše vijesti iz daleke Danske. Napadač Midtjyllanda Junior Brumado koji je, prema svemu sudeći, trebao doći na zimu u Dinamo, teže se ozlijedio.

Brumado se ozlijedio na treningu. Riječ je o težoj ozljedi koljena jer je klub na službenom X profilu potvrdio da se na teren neće vratiti do kraja kalendarske godine. To bi moglo značiti i prekid transfera u Dinamo. Ako se ozljeda pokaže kao ozbiljnije oštećenje ligamenta, teško da će Dinamo pristati dovesti brazilskog napadača. 

 

 

To je veliki peh jer u Dinamu su sigurno bili zadovoljni dovođenjem napadača koji bi mogao zamijeniti Diona Drenu Belju za kojeg vlada veliki interes te će teško ostati u Zagrebu nakon sljedeće zime ili ljeta. Monsef Bakrar također je na izlaznim vratima pa se potraga za napadačem nastavlja možda i neovisno o ovoj ozljedi Brumada. 

Brumadu ugovor s danskim klubom istječe posljednjim danom ove godine tako da on sigurno više neće igrati za Midtjylland, a slijedi li mu nakon toga dolazak u Dinamo, ostaje za vidjeti. Ukupno je u Midtjyllandu odigrao 135 utakmica i zabio 29 golova.

Dinamo igra drugo pretkolo Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je u utorak 21. srpnja, a uzvrat na Maksimiru tjedan dana kasnije - 28. srpnja. Obje utakmice počinju u 20 sati i ekskluzivno ih gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos obje utakmice pratite na portalu Net.hr.

DinamoMidtjyllandNapadacOzljeda KoljenaPrijelazni Rok
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