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Svi pričaju o Argentini i Španjolskoj, ali jedan klub obilježit će finale Svjetskog prvenstva

Svi pričaju o Argentini i Španjolskoj, ali jedan klub obilježit će finale Svjetskog prvenstva
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Foto: David Ramos/Getty images/Profimedia

Naime, Atletico Madrid će imati najveći broj svojih igrača u finalu, čak 10 nogometaša prema dostupnim sastavima reprezentacija

16.7.2026.
12:09
Sportski.net
David Ramos/Getty images/Profimedia
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Veliko finale Svjetskog prvenstva 2026. godine donosi okršaj dviju nogometnih velesila. U nedjelju, 19. srpnja, od 21 sat po hrvatskom vremenu, na stadionu u New Yorku za naslov svjetskog prvaka borit će se Španjolska i Argentina.

Dok će se nogometni svijet pitati hoće li Argentina obraniti naslov osvojen prije četiri godine ili će Španjolska nakon europske osvojiti i svjetsku krunu, zanimljiv podatak veže se uz jedan klub, madridski Atletico.

Naime, Atletico Madrid će imati najveći broj svojih igrača u finalu, čak 10 nogometaša prema dostupnim sastavima reprezentacija. Time je madridski klub nastavio nevjerojatan niz jer će treći uzastopni put imati najviše predstavnika u završnici Svjetskog prvenstva.

Boje Španjolske u finalu branit će četvorica igrača Atletica, Marcos Llorente, Marc Pubill, Alejandro Grimaldo i Alex Baena. S druge strane, argentinska reprezentacija ima čak šest predstavnika madridskog kluba, Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Gonzalez i Julian Alvarez.

Atletico je i ranije imao snažnu prisutnost u završnicama Mundijala. Na Svjetskom prvenstvu 2018. godine imao je četvoricu igrača u finalu, Šimu Vrsaljka, Antoinea Griezmanna, Lucasa Hernandeza i Thomasa Lemara, dok su 2022. godine u finalu igrali Antoine Griezmann, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina i Angel Correa

Također važno je napomenuti kako je Nico Gonzalez pravno gledano igrač Juventusa koji je na posudbi, ali pošto je u regularnoj sezoni igrao za Atletico naveli smo ga u popis.

Sp 2026.Atletico MadridSvjetsko Prvenstvo 2026.
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