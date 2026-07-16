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Finale SP-a igrat će dva velika prijatelja: Učenik protiv učitelja

Finale SP-a igrat će dva velika prijatelja: Učenik protiv učitelja
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Foto: Profimedia

Bit će to sudar dva uspješna izbornika Luisa de la Fuentea s jedne i Lionela Scalonija s druge strane

16.7.2026.
10:51
Sportski.net
Profimedia
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U nedjelju će u finalu Svjetskog prvenstva 2026. igrati Španjolska i Argentina. Argentina će pokušati doći do obrane naslova i četvrte titule svjetskog prvaka dok će Španjolske u svom drugom finalu pokušati doći do druge titule.

Bit će to sudar dva uspješna izbornika Luisa de la Fuentea s jedne i Lionela Scalonija s druge strane. Tu dvojicu izbornika veže puno toga, a zanimljivo je da će to biti susret učitelja i učenika. Naime, prije samo devet godina, upravo je De la Fuente bio mentor Scaloniju u učenju za trenersku licencu. 

Scaloni je snažno povezan sa Španjolskom, gdje je igrao za Deportivo La Coruñu, Racing Santander i Mallorcu, i koju smatra svojim domom. Njegova supruga Elisa Montero, s kojom ima dvoje djece, Španjolka je.

No, njegove veze s de la Fuenteom sežu u 16. studenoga 2017. godine i madridski nogometni centar „La Ciudad del Futbol” u Las Rozasu; ondje Španjolski nogometni savez provodi edukaciju za buduće trenere, uključujući poseban program namijenjen igračima koji su u Španjolskoj proveli najmanje osam godina.

Upravo je ondje Scaloni stekao UEFA Pro licenciju – najvišu moguću trenersku kvalifikaciju – pohađajući nastavu uz bivše suigrače iz argentinske reprezentacije, poput Javiera Saviole i Fernanda Redonda.

Scaloni je o tome govorio prije dvije godine dok je Argentina osvajala Copa Americu, a Španjolska Euro. "Logično, želim da Španjolska bude uspješna. Osim što nam je Luis bio predavač – nama koji smo 2017. pohađali tečaj u Las Rozasu – puno nam je pomogao. Sjajan je čovjek, razgovarao sam s njim i želim mu sve najbolje. Iskreno, lijepo je vidjeti kako govori, kako se ponaša te kako igrači igraju za njega i postižu dobre rezultate za Španjolsku. Odlično obavlja svoj posao. Dio moje obitelji je iz Španjolske, stoga mu želim uspjeh. Oni to prije svega zaslužuju, tako da u ovom slučaju, logično, navijam za Španjolsku", govorio je Scaloni 2024.

 

 

"Imao sam sreću voditi razne trenerske tečajeve. Podučavali smo generaciju nogometaša poput Xavija Hernándeza, Xabija Alonsa i Raúla – nogometnih zvijezda koje su tada željele postati treneri – a među njima sam imao priliku trenirati i Lionela Scalonija", govorio je De la Fuente.

"Imamo izniman odnos. On je svjetski prvak. Istina, na početku su ga mnogi osporavali jer je – kako neki kažu – stigao s malo iskustva, no imao je 'nesreću' da Argentinu dovede do naslova prvaka Južne Amerike i svijeta, a sada je na putu prema još jednom", rekao je De la Fuente 2024. 

U nedjelju će se na MetLifeu sučeliti učitelj i učenik. Navijali su jedan za drugoga na kontinentalnim natjecanjima, ali ovaj put će se za najznačajniji trofej boriti jedan protiv drugoga.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Argentinska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna ReprezentacijaLuis De La FuenteLionel Scaloni
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