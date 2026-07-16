Finale SP-a igrat će dva velika prijatelja: Učenik protiv učitelja

U nedjelju će u finalu Svjetskog prvenstva 2026. igrati Španjolska i Argentina. Argentina će pokušati doći do obrane naslova i četvrte titule svjetskog prvaka dok će Španjolske u svom drugom finalu pokušati doći do druge titule.

Bit će to sudar dva uspješna izbornika Luisa de la Fuentea s jedne i Lionela Scalonija s druge strane. Tu dvojicu izbornika veže puno toga, a zanimljivo je da će to biti susret učitelja i učenika. Naime, prije samo devet godina, upravo je De la Fuente bio mentor Scaloniju u učenju za trenersku licencu.

Scaloni je snažno povezan sa Španjolskom, gdje je igrao za Deportivo La Coruñu, Racing Santander i Mallorcu, i koju smatra svojim domom. Njegova supruga Elisa Montero, s kojom ima dvoje djece, Španjolka je.

No, njegove veze s de la Fuenteom sežu u 16. studenoga 2017. godine i madridski nogometni centar „La Ciudad del Futbol” u Las Rozasu; ondje Španjolski nogometni savez provodi edukaciju za buduće trenere, uključujući poseban program namijenjen igračima koji su u Španjolskoj proveli najmanje osam godina.

Upravo je ondje Scaloni stekao UEFA Pro licenciju – najvišu moguću trenersku kvalifikaciju – pohađajući nastavu uz bivše suigrače iz argentinske reprezentacije, poput Javiera Saviole i Fernanda Redonda.

Scaloni je o tome govorio prije dvije godine dok je Argentina osvajala Copa Americu, a Španjolska Euro. "Logično, želim da Španjolska bude uspješna. Osim što nam je Luis bio predavač – nama koji smo 2017. pohađali tečaj u Las Rozasu – puno nam je pomogao. Sjajan je čovjek, razgovarao sam s njim i želim mu sve najbolje. Iskreno, lijepo je vidjeti kako govori, kako se ponaša te kako igrači igraju za njega i postižu dobre rezultate za Španjolsku. Odlično obavlja svoj posao. Dio moje obitelji je iz Španjolske, stoga mu želim uspjeh. Oni to prije svega zaslužuju, tako da u ovom slučaju, logično, navijam za Španjolsku", govorio je Scaloni 2024.

"Imao sam sreću voditi razne trenerske tečajeve. Podučavali smo generaciju nogometaša poput Xavija Hernándeza, Xabija Alonsa i Raúla – nogometnih zvijezda koje su tada željele postati treneri – a među njima sam imao priliku trenirati i Lionela Scalonija", govorio je De la Fuente.

"Imamo izniman odnos. On je svjetski prvak. Istina, na početku su ga mnogi osporavali jer je – kako neki kažu – stigao s malo iskustva, no imao je 'nesreću' da Argentinu dovede do naslova prvaka Južne Amerike i svijeta, a sada je na putu prema još jednom", rekao je De la Fuente 2024.

U nedjelju će se na MetLifeu sučeliti učitelj i učenik. Navijali su jedan za drugoga na kontinentalnim natjecanjima, ali ovaj put će se za najznačajniji trofej boriti jedan protiv drugoga.