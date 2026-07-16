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TUŽNI NIJEMAC /

Otkrivena sudbina Thomasa Tuchela na klupi Engleske

Otkrivena sudbina Thomasa Tuchela na klupi Engleske
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Foto: Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia

Tuchel je početkom godine potpisao dvogodišnje produženje ugovora

16.7.2026.
7:09
Sportski.net
Dave Shopland/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Argentinska nogometna reprezentacija pobijedila je Englesku 2-1 i plasirala se u finale Svjetskog prvenstva 2026. gdje ih u nedjelju čeka Španjolska.

Engleska je povela golom Anthonyja Gordona u 55. minuti te je sve do 85. imala finale u svojim šakama. No, drugi put u svojoj povijesti Engleska se nije plasirala u finale. Dogodio se argentinski preokret, a u 85. je na 1-1 izjednačio Enzo Fernandez. Pogodak odluke postigao je Lautaro Martinez u 92. minuti za konačnih 2-1 i veliko argentinsko slavlje. Obje asistencije upisao je Lionel Messi.

Engleski BBC objavio je kako će unatoč porazu, izbornik Thomas Tuchel ostati na klupi engleske reprezentacije i očekuje se da vodi Tri lava i na Europskom prvenstvu 2028. Engleska će biti domaćin toge Eura sa Škotskom, Walesom i Republikom Irskom. Tuchel je početkom godine potpisao dvogodišnje produženje ugovora i očekuje da neće biti povlačenja poteza engleskog saveza nakon poraza na Svjetskom prvenstvu te Nijemac ostaje na klupi.

"Nastavljamo s ugovorom do domaćeg Eura. Radujem se tome iako je trenutno teško gledati tako daleko unaprijed. Naravno, to je polufinale; mnoge velike nogometne nacije ispadaju prije polufinala, tako da je to postignuće. Nitko to trenutno ne želi čuti; ni ja jer od sebe tražimo najviše. To je jednostavno priroda natjecateljskog duha", rekao je Tuchel nakon poraza od Argentine u polufinalu.

Englesku, već u subotu, očekuje utakmica za brončanu medalju protiv Francuske u 23 sata po hrvatskom vremenu u Miamiju.

Engleska Nogometna ReprezentacijaEngleski Nogometni SavezThomas TuchelSvjetsko Prvenstvo 2026.Euro 2028.
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