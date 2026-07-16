Scaloni puca od sreće: 'Moji igrači su jedinstveni, a navijači su nas odveli do pobjede'

U nedjeljnom će finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači, u srijedu u Atlanti, nakon preokreta svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret.

Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

U subotu će u Miamiju, na Hard Rock stadionu, od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan kasnije u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyju, na MetLife stadionu.

Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije četiri godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest tri puta gubila finalne utakmice.

Španjolska je dan ranije osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine.

Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press/Alamy/Profimedia

Impresivne su naše utakmice na ovom Svjetskom prvenstvu, ushićeno je rekao argentinski izbornik Lionel Scaloni nakon što je njegova momčad pobijedila s 2-1 Englesku u Atlanti.

Argentina će u nedjelju igrati protiv Španjolske u finalu te će pokušati obraniti naslov svjetskog prvaka. Argentinci će u nedjelju loviti četvrtu svjetsku krunu.

„Presretan sam. Ovaj se osjećaj ne može opisati. Oduševljen sam zbog igrača i svih Argentinaca. Nismo vjerojatno niti svjesni svega što smo napravili. Idemo dalje“, u jednom dahu je rekao izbornik Scaloni.

„Ne prestaju me oduševljavati moji igrači. Impresivni su. Mislim da nisam arogantan ako kažem da su ovi igrači zaista jedinstveni, a navijači briljantni. Kada kažem da su nas oni odveli do pobjede to stvarno mislim. Finale? Dat ćemo opet sve od sebe. Naravno da ćemo pokušati pobijediti. Drugi put u nizu bi bilo nestvarno“, rekao je Scaloni.

U povijesti svjetskih prvenstava samo su Italija 1934. i 1938. godine te Brazil 1958. i 1962. uspjeli obraniti naslove svjetskih prvaka.

5 - Argentina have scored five goals from outside the box at the 2026 FIFA World Cup (Lionel Messi x2, Giovani Lo Celso, Julián Alvarez, Enzo Fernández) - the joint-most on record (from 1966) by any side in a single edition.



Scope. pic.twitter.com/ntiICArCof — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Dodajmo i kako je Argentina postigla pet golova izvan kaznenog prostora na Svjetskom prvenstvu 2026. (Lionel Messi x2, Giovani Lo Celso, Julián Alvarez, Enzo Fernández) - što je najveći broj golova u povijesti (od 1966.) bilo koje momčadi u jednom izdanju.