Englezi i njihova polufinala! Na Otoku ne mogu vjerovati: Opet su vodili i ispali kao i protiv nas!
Englezi su nakon što su slavili u svom prvom polufinalu, protiv Portugala 1966., izgubili u sljedeća tri zaredom
U nedjeljnom će finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači, u srijedu u Atlanti, nakon preokreta svladali Englesku s 2-1 (0-0).
Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret.
Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.
U subotu će u Miamiju, na Hard Rock stadionu, od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan kasnije u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyju, na MetLife stadionu.
Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije četiri godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest tri puta gubila finalne utakmice.
Španjolska je dan ranije osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine.
Englezi su nakon što su slavili u svom prvom polufinalu, protiv Portugala 1966. godine, izgubili u sljedeća tri zaredom. Prvo protiv Njemačke 1990. na penale, a onda protiv nas 2018. u Rusiji kada su vodili pa to i ponovili protiv Argentine. S tim da su s nama igrali produžetke, a ovdje pali i prije njih.
Dodajmo i da je Engleska ispala svaki put kada se suočila s nacijom iz prvih 10 u nokaut fazi Svjetskog prvenstva od 1998. (7/7).