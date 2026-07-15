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STRAŠNI CRNI NIZ /

Englezi i njihova polufinala! Na Otoku ne mogu vjerovati: Opet su vodili i ispali kao i protiv nas!

Englezi i njihova polufinala! Na Otoku ne mogu vjerovati: Opet su vodili i ispali kao i protiv nas!
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Foto: Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia

Englezi su nakon što su slavili u svom prvom polufinalu, protiv Portugala 1966., izgubili u sljedeća tri zaredom

15.7.2026.
23:29
Sportski.net
Harry Langer/DeFodi Images/Profimedia
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U nedjeljnom će finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači, u srijedu u Atlanti, nakon preokreta svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret.

Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

U subotu će u Miamiju, na Hard Rock stadionu, od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan kasnije u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyju, na MetLife stadionu.

Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije četiri godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest tri puta gubila finalne utakmice.

Španjolska je dan ranije osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine.

Englezi su nakon što su slavili u svom prvom polufinalu, protiv Portugala 1966. godine, izgubili u sljedeća tri zaredom. Prvo protiv Njemačke 1990. na penale, a onda protiv nas 2018. u Rusiji kada su vodili pa to i ponovili protiv Argentine. S tim da su s nama igrali produžetke, a ovdje pali i prije njih. 

Dodajmo i da je Engleska ispala svaki put kada se suočila s nacijom iz prvih 10 u nokaut fazi Svjetskog prvenstva od 1998. (7/7).

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.EngleziPolufinale
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