Englezi i njihova polufinala! Na Otoku ne mogu vjerovati: Opet su vodili i ispali kao i protiv nas!

U nedjeljnom će finalu Svjetskog nogometnog prvenstva igrati Argentina i Španjolska nakon što su argentinski igrači, u srijedu u Atlanti, nakon preokreta svladali Englesku s 2-1 (0-0).

Svi su pogoci postignuti u drugom dijelu, a Engleska je povela u 55. minuti golom Anthonyja Gordona. Sve do 85. minute Engleska je bila u finalu, svom drugom u povijesti, ali se u završnici dogodio preokret.

Enzo Fernandez je u 85. minuti pogodio s 20 metara za 1-1, dok je u drugoj minuti nadoknade Lautaro Martinez bio strijelac za konačnih 2-1.

U subotu će u Miamiju, na Hard Rock stadionu, od 23 sata utakmicu za treće mjesto igrati Francuska i Engleska. Dan kasnije u 21 sat Španjolska i Argentina igraju veliki finalni dvoboj u New Jerseyju, na MetLife stadionu.

Argentina će tako imati priliku obraniti naslov prvaka od prije četiri godine kada je u finalu pobijedila Francusku. Argentina će loviti i četvrtu titulu prvaka svijeta, a ujedno je kroz povijest tri puta gubila finalne utakmice.

Španjolska je dan ranije osigurala tek drugo finale u svojoj povijesti. Jednom su dosad bili u finalu i prvaci 2010. godine.

3 - Having won their first FIFA World Cup semi-final in 1966, England have now lost each of their last three matches at this stage (1990, 2018, 2026).



Heartbreak. pic.twitter.com/b2wXHRpj0F — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Englezi su nakon što su slavili u svom prvom polufinalu, protiv Portugala 1966. godine, izgubili u sljedeća tri zaredom. Prvo protiv Njemačke 1990. na penale, a onda protiv nas 2018. u Rusiji kada su vodili pa to i ponovili protiv Argentine. S tim da su s nama igrali produžetke, a ovdje pali i prije njih.

2 - There are just two occasions of a team scoring first in the semi-final but not reaching the final of the FIFA World Cup in the 21st century – both of them are England (vs Croatia in 2018 and Argentina in 2026).



Familiar. pic.twitter.com/X645w5FQLk — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Dodajmo i da je Engleska ispala svaki put kada se suočila s nacijom iz prvih 10 u nokaut fazi Svjetskog prvenstva od 1998. (7/7).

7 - England have been eliminated every time they have faced a top 10 ranked nation in the knockout stages of the FIFA World Cup since 1998 (7/7).



Obstacle. pic.twitter.com/TsO5i5eZR5 — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026