Beckhamovi ukrali pažnju na polufinalu: Victoria tješila Davida u prisustvu kćeri i sinova

Argentina i Engleska bore se za preostalo mjesto u finalu Svjetskog prvenstva. Tko će na noge Španjolskoj saznat ćemo nakon okršaja u Atlanti gdje gledamo još jedan istinski klasik.

Od prve minute krenulo je žestoko s puno duela, prekršaja i koškanja. Pažnju fotoreportera na stadionu je ukrala obitelj Beckham. David i Victoria u društvu svojih sinova i kćeri pratili su dvoboj. Svojim modnim izričajem opet su bili u prvom planu, a David je pustio i suzu.

Nekadašnji kapetan engleske bio je vrlo emotivan. Utakmicu je gledao na rubu stolice, a nakon izvođenja himne je brisao suze. Njemu rivalstvo s Argentinom znači puno više nego bilo kojem engleskom nogometašu, a više o tome pročitajte u fotogaleriji.