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NE DAJU BARTONA /

Deschamps kritizirao suca nakon polufinala, stigao mu je brutalan odgovor Colline

Deschamps kritizirao suca nakon polufinala, stigao mu je brutalan odgovor Colline
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Foto: Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia

Pierluigi Collina, FIFA-in šef sudaca, odlučno je odgovorio Didieru Deschampsu

15.7.2026.
20:52
Sportski.net
Alex Gottschalk/DeFodi Images/Profimedia
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Francuska nogometna reprezentacija izgubila je u polufinalu Svjetskog prvenstva 2026. 2-0 od Španjolske. Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal i Pedro Porro.

Didier Deschamps nakon utakmice nije bio zadovoljan igrom svoje reprezentacije, ali obrušio se i na suca Ivana Bartona. "Postavljam pitanje na koje neću dati odgovor: ima li ovaj sudac kvalitetu za suđenje polufinala Svjetskog prvenstva? Neću dati odgovor, ispast ću plačljivac. Tu je i jedanaesterac, ali to nije sve; to dolazi povrh svega ostalog. Nemam ništa protiv suca večeras, ali postavite sami sebi pitanje...", rekao je bijesni Deschamps za Bein sports nakon utakmice.

Odgovor iz FIFA-e stigao mu je vrlo brzo, odmah sljedećeg dana. Pierluigi Collina, FIFA-in šef sudaca, odlučno je odgovorio Didieru Deschampsu: "Što se tiče komentara Didiera Deschampsa, koji je doveo u pitanje je li sudac bio kvalificiran za vođenje polufinalne utakmice, stav FIFA-e je jasan: 'Da, svakako.'”

"Igrači su shrvani, ali moramo biti realni – bili smo tehnički inferiorni. Sami smo si krivi. No, glavni je razlog taj što jednostavno nismo bili na potrebnoj razini; bilo je tehničkih pogrešaka i dodavanja koja su mogla dovesti do prilika. Ovo je najviša moguća razina, ma koliko to boljelo. Čeka nas utakmica za treće mjesto. Ne želim umanjiti sve ono što je dosad postignuto, ali Španjolska je u ovoj utakmici pokazala nešto više", rekao je francuski izbornik nakon polufinala.

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