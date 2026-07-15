Sud presudio: Legendarni engleski nogometaš umro je od posljedica udaranja lopte glavom

Legendarni engleski nogometaš Nobby Styles koji je 1966. s engleskom osvojio Svjetsko prvenstvo preminuo je prije šest godina u 79. godini života od posljedica teške demencije.

Sud mrtvozornika u Stockportu na saslušanju je objavio kako je demencija bila uzrokovana zbog previše udaraca lopte u glavu. Stiles je tijekom svog života loptu glavom udario otprilike 140 tisuća puta. Stručna analiza njegova mozga pokazala je da je njegova teška demencija bila posljedica Alzheimerove bolesti, ali i kronične traumatske encefalopatije (CTE) – stanja koje se povezuje s traumama glave nastalim udaranjem lopte glavom, piše LBC.

Stručnjak za neuropatologiju, dr. Daniel Du Plessis, izjavio je na sudu: "Sasvim sam uvjeren da je to što je toliko puta glavom udarao nogometnu loptu uzrokovalo njegov CTE.”

Norbert Nobby Styles 28 puta je nastupio za englesku reprezentaciju, njegovo osvajanje Svjetskog prvenstva 1966. bez prednjih zubiju postalo je fotografija za povijest. Styles je legenda Manchester Uniteda. Za taj klub je upisao gotovo 400 nastupa.

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U siječnju 2024. njegova je obitelj ukazala na mogućnost da je CTE pridonio njegovoj smrti, a dr. Du Plessis pregledao je uzorke moždanog tkiva kako bi donio svoje medicinske zaključke. Njegova se obitelj otad zalaže za to da nogometna tijela poduzmu više kako bi pomogla bivšim igračima u suočavanju s ozljedama za koje tvrde da su nastale tijekom njihove igračke karijere.

Stilesov sin John prethodno je izjavio da je nogomet "ubio” njegova oca. Rekao je da je promatrao oca tijekom njegovih igračkih i trening dana te procijenio da je glavom udarao loptu oko 40 puta dnevno, pet dana u tjednu, tijekom karijere duge 17 godina, čime se dolazi do „konzervativne” procjene od ukupno 136.000 udaraca glavom.

Također je naveo da su nogometne lopte u vrijeme kad je njegov otac igrao težile oko 16 unci (otprilike 450 grama), ali bi postale teže kad bi se smočile. Pred sudom je izjavio da, iako moderne lopte više ne upijaju vodu, istraživanja pokazuju da udarac glavom čak i u modernu loptu odgovara otprilike 80 % snage boksačkog udarca.

Gospodin Stiles rekao je da je obitelj primijetila kako je njegov otac, u razdoblju između kasnih pedesetih i ranih šezdesetih godina života, počeo zaboravljati stvari i ponavljati se. Godine 2010. prodao je svoje pobjedničke medalje kako bi platio troškove skrbi dok su se njegovi mentalni problemi pogoršavali, uzrokujući sve veću tjeskobu i osjećaj bezizlaznosti.