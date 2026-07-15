Argentinska potpredsjednica zapalila zemlju najavom polufinala: 'Neću biti politički korektna'

U srijedu u 21 sat u drugom polufinalu Svjetskog prvenstva naći će se Argentina i Engleska. Dva velika rivala koju ovu utakmicu vide kao više od same nogometne utakmice.

Pisali smo o velikom rivalstvu. Osim povijesnih nogometnih utakmica na Svjetskom prvenstvu ove dvije zemlje dijele i političku povijest. Naravno, riječ je o Falklandskim otocima ili Islas Malvinas, koji se nalaze odmah uz argentinsku obalu u južnom Atlantskom oceanu, a formalno pravno je riječ o britanskom prekomorskom području iako ih svojataju Argentinci koju su 1982. izgubili rat za Falklandske otoke koji je odnio živote 649 argentinskih vojnika, 255 britanskih i tri civila, a trajao je 74 dana.

Argentinski izbornik Lionel Scaloni na pres konferenciji se dotaknuo tog sukoba, ali je naglasio kako ne treba miješati politiku i nogomet. "Realnost je da je ovo nogometna utakmica. Ne mogu miješati stvari, pogotovo iz poštovanja prema onome što se dogodilo prije toliko godina. Bilo je to vrlo tužno razdoblje u našoj povijesti i tu ne možemo puno učiniti; takva je stvarnost. Stvari se događaju i drugdje u svijetu, a mi osuđujemo rat. Naravno, svakako se sjećamo tih ljudi. No, ovo je nogometna utakmica; ne bismo trebali miješati te dvije stvari", rekao je izbornik Scaloni.

S njim se ne slaže potpredsjednica Argentine Victoria Villarruel koja je utakmicu najavila vrlo politički. "Sutra igramo protiv uzurpatorskih pirata. Nije to samo još jedna utakmica. Neću biti politički korektna ili mlaka; protiv Engleza se uvijek radi o nečem više. To su Malvini, to je Diego, to je Leov posljednji pokušaj i radi se o zaustavljanju osvajača. Naprijed Argentina! Jer do posljednjeg daha, nastavit ćemo se boriti za ono što je naše", oštro je najavila argentinska potpredsjednica.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Rat za Falklande pripao je Engleskoj, a kome će rat za finale Svjetskog prvenstva, saznat ćemo danas u Atlanti. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Net.hr.