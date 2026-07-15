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POLICIJA U AKCIJI /

Prava drama u domu Lamine Yamala nakon utakmice Španjolske i Francuske

Prava drama u domu Lamine Yamala nakon utakmice Španjolske i Francuske
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Foto: David Buono/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia

Yamalov dom u Barceloni bio je poprište incidenta

15.7.2026.
14:34
M.G.Antonela Ištvan
David Buono/Icon Sportswire/Newscom/Profimedia
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Dvije maskirane osobe pokušale su opljačkati kuću španjolske nogometne zvijezde Lamine Yamala nekoliko sati nakon što je on igrao s 'Furijom' protiv Francuske u polufinalu Svjetskog prvenstva.

Španjolci su pobijedili 2:0 i plasirali se u finale, a Yamal je izborio penal za 1:0 i igrao jako važnu ulogu u pobjedi svoje ekipe.

Brzi bijeg

Nekoliko sati nakon utakmice i briljantne Yamalove partije u njegovom domu u Barceloni odvijala se prava drama. Cijeli incident odvijao se u srijedu oko četiri sata ujutro. Dvojica maskiranih muškaraca snimljena su nadzornim kamerama dok su se penjali preko visokog zida koji okružuje luksuzno imanje.

Čuvari koji su nadzirali monitore odmah su uočili uljeze i aktivirali sigurnosni protokol. Kada su provalnici shvatili da su primijećeni, odmah su pobjegli s posjeda prije nego što su uspjeli ući u kuću. Privatno osiguranje je o svemu obavijestilo katalonsku policiju.

Istraga u tijeku, sportaši na meti bandi

Odjel za kriminalističke istrage preuzeo je slučaj i pokrenuo istragu zbog pokušaja teške krađe. Istražitelji sada detaljno analiziraju snimke nadzornih kamera kako bi identificirali počinitelje. Vjeruje se da ovaj incident nije izoliran, već dio šireg i opasnog trenda u kojem organizirane bande ciljaju domove bogatih nogometaša diljem Europe. Lopove privlače vrijedni predmeti poput nakita i skupocjenih satova.

Lamine YamalPljačkaBarcelonašpanjoskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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