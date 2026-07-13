[KVIZ] Kakvo je vaše znanje o nogometašu Lamineu Yamalu?

Iako mislimo da znamo sve o njegovim potezima, putovanje od Barcine akademije do najvećih svjetskih stadiona otkriva pravo bogatstvo njegovog talenta. Svaka utakmica nosi svoju priču, a poznavanje tih detalja otkriva dublje razumijevanje nogometne igre i povijesti koja se piše pred našim očima. Jeste li spremni zakoračiti dublje od najpoznatijih golova?