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Harry Kane oštro napao engleske novinare i mentalitet

Harry Kane oštro napao engleske novinare i mentalitet
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Foto: Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia

'Mislim da je lako pokušati stvoriti takve podjele'

14.7.2026.
18:11
Sportski.net
Bradley Collyer, PA Images/Alamy/Profimedia
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Engleska nogometna reprezentacija u srijedu će u 21 sat igrati polufinale Svjetskog prvenstva 2026. protiv Argentine. Nakon pobjede nad Norveškom u četvrtfinalu, izbornik Thomas Tuchel nije bio zadovoljan izvedbom, a s njim se nije složio Jude Bellingham.

"Da, dobro... kako god. Bio je to težak posao i moje misli idu prema igračima koji su dali sve od sebe", rekao je Bellingham kada mu je novinar kazao kako izbornik nije zadovoljan. "Možda on ne zna kako je igrati u ovakvim uvjetima protiv Haalanda, Odegaarda, Nuse, Sorlotha... To nije lagana momčad za igrati", rekao je Bellingham.

Njegove izjave branio je i kapetan Harry Kane u razgovoru za BBC dan prije polufinala. "Kad igraš utakmicu, pogotovo takvu, i dobiješ pitanje dvije minute nakon posljednjeg zvižduka – a pritom ne znaš što je trener rekao – što se očekuje da Jude kaže?", rekao je kapetan Harry Kane.

"Upravo smo prošli kroz pravu bitku; na terenu je bilo iznimno teško. Mislim da je lako pokušati stvoriti takve podjele; čini se da je to dio engleskog mentaliteta, nešto što je karakteristično za Engleze na velikim turnirima. Ali istina je sasvim suprotna – ova je skupina tu gdje jest upravo zbog našeg zajedništva. Ne samo igrači, već i trener, stručni stožer i svi ostali uključeni. Od svega se jednostavno radi puno veća stvar nego što to doista jest", rekao je Kane što mu je na duši.

Harry Kane će pokušati u srijedu dovesti u finale Svjetskog prvenstva prvi puta nakon 1966. kada su Tri lava na domaćem terenu došli do svjetskog naslova.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Harry KaneEngleska Nogometna ReprezentacijaJude Bellingham
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