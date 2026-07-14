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Tuchel lakše diše: Engleska dočekala odlične vijesti pred polufinale

Tuchel lakše diše: Engleska dočekala odlične vijesti pred polufinale
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Foto: Rodrigo Oropeza/AFP/Profimedia

U četvrtfinalu je Rice odigrao samo prvo poluvrijeme

14.7.2026.
16:01
Hina
Rodrigo Oropeza/AFP/Profimedia
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Declan Rice, 27-godišnji engleski nogometni reprezentativac, bit će spreman za polufinalnu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Argentine koja se u Atlanti igra u srijedu s početkom u 21 sat.

U četvrtfinalu je Rice odigrao samo prvo poluvrijeme protiv Norveške nakon čega je zamijenjen zbog bolova u trbuhu. Prethodno je bilo upitno hoće li uopće Rice igrati protiv Norveške jer je propustio dva treninga uoči tog susreta, a zbog predostrožnosti je stavljen i u izolaciji zbog tadašnje bojazni na virusnu infekciju.

U međuvremenu se Rice oporavio i trebao bi biti izborniku Thomasu Tuchelu na raspolaganju posve spreman za ogled.

Od prvog dana Svjetskog prvenstva Rice se bori s nezgodama jer je ranije imao problema sa zadnjom ložom, a potom i bolove u donjem dijelu leđa.

Zbog crvenog kartona zarađenog u osmini finala protiv Meksika protiv Argentine neće moći igrati obrambeni igrač Jarell Quansah. On će Engleskoj moći pomoći tek u finalu ili utakmici za treće mjesto.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Engleska Nogometna ReprezentacijaArgentinska Nogometna ReprezentacijaPolufinale
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