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EMOCIJA I STRAST /

One su obilježile četvrfinale Svjetskog prvenstva: Među njima je i Ivana Knoll

One su obilježile četvrfinale Svjetskog prvenstva: Među njima je i Ivana Knoll
Foto: Profimedia
Dok su nogometaši na travnjaku vodili velike bitke za plasman u polufinale Svjetskog prvenstva 2026., jednaku su pozornost privlačile i tribine na kojima su vladale navijačice.
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Svjetsko nogometno prvenstvo u Sjevernoj Americi došlo je do polufinala. Navijačice su i dalje u formi. Posebno navijačice Engleske, Španjolske, Francuske i Argentine željno iščekuju utakmice svojih junaka. 

Dok su nogometaši na travnjaku vodili velike bitke za plasman u polufinale, jednaku su pozornost privlačile i tribine jer je veliki broj navijačica pohodio utakmice. Navijačice iz svih krajeva svijeta ponovno su pokazale kako je Mundijal puno više od nogometa. Riječ je o pravom festivalu boja, emocija i navijačke kreativnost, javlja The Times. 

U dresovima svojih reprezentacija, s oslikanim licima, upečatljivim šeširima i zastavama preko ramena, brojne su navijačice mamile poglede fotografa. Posebno su se isticale navijačice Engleske i Norveške, čiji su navijači priredili sjajnu atmosferu tijekom četvrtfinalnog dvoboja u Miamiju. Ivana Knoll, najpoznatija hrvatska navijačica, pohodila je isto utakmicu Engleske i Norveške jer živi u Miamiju. 

Ništa manje atraktivne nisu bile ni navijačice ostalih reprezentacija koje su se borile za mjesto među četiri najbolje. Osmijesi, ples, pjesma i zajedničko slavlje još su jednom pokazali kako nogomet spaja ljude bez obzira na nacionalnost.

Fotografi nisu propustili zabilježiti najzanimljivije modne kombinacije, originalne kostime i spontane reakcije tijekom dramatičnih završnica utakmica. Upravo su takvi trenuci svjetska prvenstva čine posebnima i izvan samog terena.

U našoj galeriji pogledajte koje su navijačice obilježile četvrtfinalne utakmice Svjetskog prvenstva i svojim izgledom te energijom osvojile tribine.

14.7.2026.
14:06
Silvijo Maksan
Profimedia
NavijačiceIvana KnollSvjetsko Nogometno Prvenstvo 2026.
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