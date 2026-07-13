Ivana Knoll ima novog favorita na Svjetskom prvenstvu, fanovi joj poručili: 'Ti si prokletstvo'

Ivana Knoll (33), hrvatska influencerica i DJ-ica koja je svjetsku slavu stekla kao najvatrenija navijačica hrvatske reprezentacije, ponovno je u centru pažnje na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Nakon što je godinama plijenila pažnju u odjevnim kombinacijama s crveno-bijelim kvadratićima, sada je iznenadila promjenom dresa i podrškom jednoj drugoj reprezentaciji.

Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon poraza Vatrenih, srce kuca za Norvešku

Nakon što je Hrvatska svoj put na Prvenstvu završila u osmini finala porazom od Portugala, Knoll je odlučila ostati u Sjedinjenim Američkim Državama. Svoju navijačku strast usmjerila je prema Norveškoj, koju je podržala u povijesnom četvrtfinalnom susretu protiv Engleske na Hard Rock stadionu u Miamiju. U seriji fotografija objavljenih na Instagramu pozirala je u svom prepoznatljivom stilu, no ovaj put u crvenom topu s norveškom zastavom i brojem devet, koji nosi norveški napadač Erling Haaland (25). Ipak, svojim korijenima ostala je vjerna kroz detalje s prepoznatljivim hrvatskim kvadratićima, koji su se našli na rukavu i dodacima na hlačicama.

Foto: Craig Mercer/Alamy/Profimedia

"Ti si novo prokletstvo"

Ova promjena nije prošla nezapaženo među njezinim pratiteljima. Ispod objave su se, uz brojne komplimente, pojavili i šaljivi komentari koji spominju takozvano "Knoll prokletstvo". "Svaka ekipa koju podržavaš na kraju izgubi. Nadam se da ćeš sada navijati za Argentinu", poručio joj je jedan pratitelj. Komentari poput "Ti si novo prokletstvo" i "Sve ekipe za koje navijaš ispadnu" nastavili su se nizati, stvarajući zabavnu teoriju koja se proširila među fanovima i dodala novu dimenziju njezinom praćenju turnira.

Podsjećamo, Norveška je u četvrtini finala izgubila rezultatom 2:1 od Engleske. Englezi time nastavljaju svoj put prema naslovu svjetskog prvaka, dok se norveška reprezentacija oprašta od turnira.