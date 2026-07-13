FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VATRENA NAVIJAČICA /

Ivana Knoll ima novog favorita na Svjetskom prvenstvu, fanovi joj poručili: 'Ti si prokletstvo'

Ivana Knoll ima novog favorita na Svjetskom prvenstvu, fanovi joj poručili: 'Ti si prokletstvo'
×
Foto: WILLIAM VOLCOV/Shutterstock Editorial/Profimedia

Hrvatska influencerica stigla na četvrtfinale u Miamiju u bojama Norveške, a nakon pobjede Engleske fanovi je proglasili glavnim krivcem za ispadanje

13.7.2026.
9:12
Hot.hr
WILLIAM VOLCOV/Shutterstock Editorial/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Ivana Knoll (33), hrvatska influencerica i DJ-ica koja je svjetsku slavu stekla kao najvatrenija navijačica hrvatske reprezentacije, ponovno je u centru pažnje na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Nakon što je godinama plijenila pažnju u odjevnim kombinacijama s crveno-bijelim kvadratićima, sada je iznenadila promjenom dresa i podrškom jednoj drugoj reprezentaciji.

 

Ivana Knoll ima novog favorita na Svjetskom prvenstvu, fanovi joj poručili: 'Ti si prokletstvo'
Foto: Michael Zemanek/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon poraza Vatrenih, srce kuca za Norvešku

Nakon što je Hrvatska svoj put na Prvenstvu završila u osmini finala porazom od Portugala, Knoll je odlučila ostati u Sjedinjenim Američkim Državama. Svoju navijačku strast usmjerila je prema Norveškoj, koju je podržala u povijesnom četvrtfinalnom susretu protiv Engleske na Hard Rock stadionu u Miamiju. U seriji fotografija objavljenih na Instagramu pozirala je u svom prepoznatljivom stilu, no ovaj put u crvenom topu s norveškom zastavom i brojem devet, koji nosi norveški napadač Erling Haaland (25). Ipak, svojim korijenima ostala je vjerna kroz detalje s prepoznatljivim hrvatskim kvadratićima, koji su se našli na rukavu i dodacima na hlačicama.

 

Ivana Knoll ima novog favorita na Svjetskom prvenstvu, fanovi joj poručili: 'Ti si prokletstvo'
Foto: Craig Mercer/Alamy/Profimedia

"Ti si novo prokletstvo"

Ova promjena nije prošla nezapaženo među njezinim pratiteljima. Ispod objave su se, uz brojne komplimente, pojavili i šaljivi komentari koji spominju takozvano "Knoll prokletstvo". "Svaka ekipa koju podržavaš na kraju izgubi. Nadam se da ćeš sada navijati za Argentinu", poručio joj je jedan pratitelj. Komentari poput "Ti si novo prokletstvo" i "Sve ekipe za koje navijaš ispadnu" nastavili su se nizati, stvarajući zabavnu teoriju koja se proširila među fanovima i dodala novu dimenziju njezinom praćenju turnira.

Podsjećamo, Norveška je u četvrtini finala izgubila rezultatom 2:1 od Engleske. Englezi time nastavljaju svoj put prema naslovu svjetskog prvaka, dok se norveška reprezentacija oprašta od turnira.

 

Ivana KnollSvjetsko PrvenstvoNorveškaErling Haaland
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike