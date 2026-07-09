Povijesno četvrtfinale, ali bez dva velikana: 'Pokušat ćemo zaustaviti Haalanda'

Ostalo ih je osam. Četiri reprezentacije već su osvajale naslov svjetskog prvaka, dok četiri još čekaju svoj prvi trofej. Ovo je ujedno prvo četvrtfinale u povijesti Svjetskih prvenstava bez Brazila i Njemačke, a Norveška se prvi put probila među osam najboljih.

U legendarnoj sceni iz filma Casablanca vođa otpora Victor Laszlo traži od benda u Rickovu kafiću da zasvira Marseljezu i nadglasa njemačke okupatore.

"Svirajte Marseljezu! Svirajte ju!", naredi im, a cijeli kafić potom pjesmom nadjača njemačku glazbu. Večeras se u Casablanci možda neće svirati francuska himna, ali atmosfera u Maroku, bivšem francuskom protektoratu, bit će jednako usijana.

Repriza polufinala

Marokanci se nadaju osveti Francuzima za poraz u polufinalu prošlog Svjetskog prvenstva, dok francuski navijači vjeruju da njihova reprezentacija ponovno može otići do kraja.

"Prijatelj mi je rekao da se u životu sve vrti oko emocija, a mi smo ovdje da te emocije iskusimo sve do finala. Kao prije četiri godine, ali ovaj put da pobijedimo", rekao je francuski navijač Matthieu Debruyne.

Aktualni viceprvaci za mnoge su za prsa ispred ostalih, no sportski stručnjak i docent na Sveučilištu Sjever Marin Galić upozorava da ništa nije unaprijed odlučeno.

"Vjerojatno je najveći favorit Francuska, barem u dosadašnjem dijelu prvenstva je to pokazala. Ovdje će biti zanimljiv dvoboj protiv Maroka, repriza polufinala od prije četiri godine. Mislim da Francuzi ulaze kao lagani favoriti, ali to ne znači da će biti pobjednici", rekao je Galić.

Među četvrtfinalistima čak je šest europskih reprezentacija: Norveška, Engleska, Belgija, Francuska, Švicarska i Španjolska. Krug zatvaraju Maroko i branitelj naslova Argentina.

"Unatoč nedvojbenom širenju nogometa na svjetskoj razini, Europa je pokazala i dokazala još jednom da je to baza nogometa, barem još za sljedeće četiri godine", istaknuo je Galić.

'Je li itko ikada zaustavio Erlinga Haalanda?'

Posebna priča turnira je Norveška, koju predvodi Erling Haaland, jedan od najvećih fenomena prvenstva i kandidat za najboljeg strijelca.

"Je li itko ikada zaustavio Erlinga Haalanda? Nisam baš siguran. No, mi ćemo pokušati", rekao je engleski reprezentativac Morgan Rogers.

Haaland je poznat po posebnom režimu prehrane, a navodno ima dana kada unese i do 6000 kalorija. Kao tinejdžer želio je biti reper, a sada se bori za Zlatnu kopačku. Messi trenutačno ima osam pogodaka, dok ga prate Mbappé i Haaland, a odmah iza njih je Harry Kane.

"Ne vidim favorita što se tiče Zlatne kopačke. Oni su svaki u stanju iz polušanse zabiti gol, ide ih karta, pravi su igrači, fantastično se osjećaju", rekao je bivši reprezentativac Igor Pamić.

Hit prvenstva nisu samo norveški nogometaši nego i njihovi navijači, čiji je veslački način navijanja postao toliko popularan da su ga počela oponašati i djeca u vrtićima.

Velika očekivanja imaju i Španjolci, koji protiv Belgije traže prolazak u polufinale.

"Belgija je sigurno vrlo dobra momčad, s puno iskustva i najboljim golmanom na svijetu u Courtoisu. Ali, mislim da je Španjolska na višoj razini od Belgije, tako da mislim da su favoriti da budu u polufinalu", rekao je sportski novinar José Manuel Puertas.

Prema procjenama stručnjaka i kladionica, u polufinalu bi se mogli susresti Francuska i Španjolska, dok bi s druge strane mogli gledati šesto izdanje jednog od najvećih rivalstava u nogometu - Engleska bi protiv Argentine nakon 40 godina mogla dobiti priliku za osvetu za poraz zbog "božje ruke".