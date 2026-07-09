Kreću četvrtfinala: Maroko sprema osvetu za prošlo SP

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Nakon dana pauze u kojem nije bilo utakmica, večeras je na rasporedu prvo četvrtfinale ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.
U reprizi polufinala prošlog Mundijala sastaju se Francuska i Maroko. Prije 4 godine momčad Didiera Deschampsa slavila je s 2-0, a sada će pokušati izboriti svoje treće uzastopno polufinale Svjetskog prvenstva. Pobjednika ovog susreta čeka bolji iz ogleda Španjolske i Belgije.