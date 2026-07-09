FIFA uvodi veliko poboljšanje VAR-a uoči četvrtfinala

U 22 sata u četvrtak igrat će se prva utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2026. Francuska i Maroko odlučivat će o prvom polufinalistu.

Uoči te utakmice FIFA je donijela poboljšanje u VAR sustavu. Naime, FIFA uvodi novi protokol osmišljen kako bi se osiguralo da VAR ostane u potpunosti operativan tijekom svih 90 minuta te, po potrebi, tijekom dodatnih 30 minuta produžetaka. Prema informacijama do kojih je došao Mundo Deportivo, i pomoćni VAR sudac (AVAR) i pričuvni AVAR bit će smješteni na stadionu u Bostonu, gdje se igra četvrtfinalna utakmica. Do sada su oni bili u glavnoj VAR sobi u Dallasu.

Urugvajac Leodán González obnašat će dužnost AVAR-a, dok će dužnost pričuvnog AVAR-a obnašati sutkinja iz Nikaragve Tatiana Guzmán. Cilj je ove mjere osigurati nastavak rada VAR sustava čak i u slučaju da neočekivani problem utječe na glavni rad VAR-a ili na prostoriju za videooperacije, smještenu u Međunarodnom centru za emitiranje u Dallasu.

U slučaju prekida komunikacije, AVAR i pričuvni AVAR smješteni na stadionu odmah bi preuzeli sve potrebne provjere u skladu s FIFA-inim VAR protokolom. Isti bi se postupak primijenio i u slučaju da sudac Facundo Tello mora obaviti provjeru na terenu koristeći monitor uz rub igrališta.

Valja napomenuti da FIFA-ini propisi jasno određuju kako se utakmica nikada ne smije prekinuti zbog kvara VAR tehnologije. Ovim je novim sustavom takav scenarij praktički isključen.