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HALO, DALLAS /

FIFA uvodi veliko poboljšanje VAR-a uoči četvrtfinala

FIFA uvodi veliko poboljšanje VAR-a uoči četvrtfinala
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Foto: Darrian Traynor/Getty images/Profimedia

FIFA uvodi novi protokol osmišljen kako bi se osiguralo da VAR ostane u potpunosti operativan

9.7.2026.
18:05
Sportski.net
Darrian Traynor/Getty images/Profimedia
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U 22 sata u četvrtak igrat će se prva utakmica četvrtfinala Svjetskog prvenstva 2026. Francuska i Maroko odlučivat će o prvom polufinalistu.

Uoči te utakmice FIFA je donijela poboljšanje u VAR sustavu. Naime, FIFA uvodi novi protokol osmišljen kako bi se osiguralo da VAR ostane u potpunosti operativan tijekom svih 90 minuta te, po potrebi, tijekom dodatnih 30 minuta produžetaka. Prema informacijama do kojih je došao Mundo Deportivo, i pomoćni VAR sudac (AVAR) i pričuvni AVAR bit će smješteni na stadionu u Bostonu, gdje se igra četvrtfinalna utakmica. Do sada su oni bili u glavnoj VAR sobi u Dallasu

Urugvajac Leodán González obnašat će dužnost AVAR-a, dok će dužnost pričuvnog AVAR-a obnašati sutkinja iz Nikaragve Tatiana Guzmán. Cilj je ove mjere osigurati nastavak rada VAR sustava čak i u slučaju da neočekivani problem utječe na glavni rad VAR-a ili na prostoriju za videooperacije, smještenu u Međunarodnom centru za emitiranje u Dallasu.

U slučaju prekida komunikacije, AVAR i pričuvni AVAR smješteni na stadionu odmah bi preuzeli sve potrebne provjere u skladu s FIFA-inim VAR protokolom. Isti bi se postupak primijenio i u slučaju da sudac Facundo Tello mora obaviti provjeru na terenu koristeći monitor uz rub igrališta.

Valja napomenuti da FIFA-ini propisi jasno određuju kako se utakmica nikada ne smije prekinuti zbog kvara VAR tehnologije. Ovim je novim sustavom takav scenarij praktički isključen.

Svjetsko Prvenstvo 2026.FifaVarFrancuska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna Reprezentacija
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