Bilić odabrao stožer u reprezentaciji Hrvatske: Dolaze novi ljudi, a jedan samo ostaje

Zlatko Dalić od srijede više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a prema dosadašnjim najavama njegov nasljednik trebao bi biti Slaven Bilić. Njegovo imenovanje očekuje se tijekom sljedećeg tjedna, čime bi se Bilić vratio na klupu Vatrenih koju je već vodio od 2006. do 2012. godine.

Bilićevo ime već se neko vrijeme spominje kao glavni kandidat za preuzimanje reprezentacije, a navodno ima i veliku podršku navijača. Prema informacijama Sport Kluba, bivši izbornik već je sastavio stručni stožer s kojim bi trebao krenuti u novi mandat, a riječ je uglavnom o suradnicima s kojima je već ranije radio.

Uz Bilića bi u reprezentaciju trebali stići pomoćni treneri Danilo Butorović i Dean Računica te trener vratara Vatroslav Mihačić, dok bi Vedran Ćorluka trebao ostati dio stožera nakon suradnje sa Zlatkom Dalićem.

Ćorluka i Bilić povezuje duga zajednička povijest. Upravo je pod Bilićevim vodstvom bivši reprezentativac debitirao za Hrvatsku 2006. godine u prijateljskoj utakmici protiv Italije u Livornu.

Danilo Butorović (42) s Bilićem surađuje od 2018. godine, kada mu je bio pomoćnik u Al Ittihadu. Nakon toga pratio ga je i u klubovima poput West Bromwich Albiona, Beijing Guoana, Watforda i Al Fateha. Prije suradnje s Bilićem radio je kao trener Orijenta, a igračku karijeru završio je ranije zbog ozljede.

Dean Računica (56), bivši igrač Hajduka i Šibenčanin, također je dugogodišnji Bilićev suradnik. Njihova suradnja započela je u Al Ittihadu, a 2022. godine Računica se okušao i kao samostalni trener, vodeći Šibenik u SHNL-u, s kojim je sezonu završio na osmom mjestu.

Vatroslav Mihačić, nekadašnji vratar koji je dijelio svlačionicu s Bilićem u Hajduku, već ima iskustva u radu s reprezentacijom. Kao trener vratara tu je ulogu obnašao pod izbornicima Ottom Barićem, Zlatkom Kranjčarom i Nikom Kovačem, a sedam godina bio je i dio stožera U-21 reprezentacije. S Bilićem je posljednji put surađivao u saudijskom Al Fatehu.

Vrijedi spomenuti kako tportal piše da bi se Bilićevom novom stožeru u reprezentaciji Hrvatske mogao priključiti i jedan od članova bivšeg Bilićeva stožera. A tko, zasad se to čuva kao iznenađenje...

Jedino što se zna da su zasad bez angažmana Aljoša Asanović i Nikola Jurčević dok je Robert Prosinečki izbornik Kirgistana.