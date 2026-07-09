Tko je Slaven Bilić? Pravnik, roker i vizionar koji je obilježio hrvatski nogomet

Malo je nogometnih figura koje su ostavile tako dubok trag kao igrači i treneri, a još manje onih čija osobnost nadilazi sport. Slaven Bilić, Splićanin, jedan je od takvih. Pravnik po struci, roker u duši i borac na terenu, postao je simbol generacije i ikona koja je karizmom osvojila navijače od Poljuda do Londona.

Počeci u Hajduku i diploma u džepu

Odrastajući u Splitu uz buduću košarkašku legendu Tonija Kukoča, Bilićev put nije bio tipičan. Na inzistiranje roditelja, uz nogomet je gradio i obrazovanje. Bio je odličan učenik, s posebnim interesom za matematiku i povijest, a nakon mature upisao je i završio Pravni fakultet u Splitu, gdje mu je otac bio dekan. Ta akademska pozadina stvorila je od njega atipičnog nogometaša. Igračku karijeru započeo je u voljenom Hajduku, s kojim je osvojio jugoslavenski kup 1991. godine, a kasnije i prvenstvo te kup samostalne Hrvatske.

Zlatna generacija i kontroverza koja ga prati

Kao ključni stoper, Bilić je bio neizostavan dio "Vatrenih", generacije koja je 1998. u Francuskoj osvojila svjetsku broncu. Odigrao je svih sedam utakmica unatoč frakturi kuka. Ipak, prvenstvo je obilježila i kontroverza iz polufinala protiv Francuske, kada je nakon kontakta s Laurentom Blancom pao, što je rezultiralo crvenim kartonom za Francuza koji je tako propustio finale. Bilić je kasnije priznao da je pretjerao. "Kunem se, da mogu promijeniti taj trenutak kako bi Blanc mogao igrati u finalu, učinio bih to", izjavio je.

Engleska avantura: Od rekordnog transfera do srca navijača

Nakon epizode u njemačkom Karlsruheru, Bilić je u siječnju 1996. za tada rekordnih 1,3 milijuna funti prešao u West Ham United. Brzo je postao vođa obrane i miljenik navijača. Njegova odanost klubu došla je do izražaja kada je, nakon dogovorenog transfera u Everton, inzistirao da ostane u West Hamu do kraja sezone kako bi pomogao momčadi u borbi za ostanak. Te je sezone bio proglašen drugim najboljim igračem kluba, što potvrđuje njegov status među navijačima.

Trenerska odiseja: "Posao je kao droga"

"Menadžerski posao je poput droge. Jednom kad ga probate, ne želite ništa drugo", rekao je Bilić. Klupu Hrvatske preuzeo je 2006. godine i uveo u momčad mlade talente poput Luke Modrića. Mandat mu je obilježila pobjeda protiv Engleske na Wembleyju (3:2) i sjajan nastup na Euru 2008. Kasnije je vodio brojne klubove, a vrhunac je bio povratak u West Ham. U prvoj sezoni (2015./16.) oborio je klupske rekorde i odveo momčad do sedmog mjesta, a navijači pamte emotivnu pobjedu protiv Manchester Uniteda u posljednjoj utakmici na Boleyn Groundu.

Slaven Bilić je poliglota, gitarist rock benda Rawbau i čovjek čvrstih stavova. Njegova osobnost i nekonvencionalan put čine ga jednom od najzanimljivijih figura u svijetu nogometa, buntovnikom s razlogom koji je uvijek ostao "dečko iz kvarta".