Nikola Tesla, igračke i dvorac od pijeska: Pogledajte nove murale koji krase splitsku luku

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'SLOBODA 250' /

Splitska gradska luka dobila je nove murale nastale u sklopu kulturnog projekta "Sloboda 250", kojim se obilježava 250. obljetnica Sjedinjenih Američkih Država. Projekt je pokrenulo Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj s ciljem povezivanja hrvatskih i američkih umjetnika kroz zajedničko stvaranje javne umjetnosti.

Tijekom proteklih dana četvero umjetnika iz Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država oslikavalo je zidove u središtu splitske luke, a središnja tema svih murala je – sloboda.

Svečanom predstavljanju murala prisustvovali su predstavnici Grada Splita te američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw, koja je istaknula kako projekt simbolizira zajedničke vrijednosti dviju država, među kojima su sloboda, kreativnost i sloboda izražavanja.

Dječje igračke i dvorac od pijeska

Građani su nove murale tek počeli otkrivati, no prve reakcije uglavnom su pozitivne. Posebno upečatljivo izgledaju pri dolasku u splitsku luku s morske strane, gdje se mogu vidjeti u punom sjaju.

U projektu su sudjelovala četvorica umjetnika, među kojima je i hrvatski muralist Tomislav Lončarić poznat pod umjetničkim imenom Lonac, s kojim je razgovarao reporter Rade Županović. Istaknuo je kako je riječ o međunarodnoj suradnji koja je okupila autore iz Hrvatske i SAD-a, od kojih neke poznaje već desetak godina.

Jedan od najupečatljivijih murala prikazuje lik Nikole Tesle, no autor tog rada nije Lonac, već američki umjetnik Nick Flatt. Uz njih dvojicu, na projektu su sudjelovali i umjetnici WRDSMTH te Hula.

'Zajednička tema sva četiri murala bila je sloboda, no nije bilo strogo zadano da je moramo doslovno interpretirati. Ideja je bila da svaki umjetnik na svoj način u rad uklopi motiv slobode.

Ja se posljednjih godina u svom radu bavim nostalgijom i predmetima koji u ljudima bude uspomene. Budući da se mural nalazi u luci, gdje svakodnevno dolaze brojni turisti, želio sam stvoriti rad koji će s prolaznicima komunicirati jednostavno, neposredno i brzo.

Zato sam naslikao dječje igračke ostavljene u pijesku i napola dovršeni dvorac od pijeska. Taj motiv simbolizira dječju slobodu – onu koju mnogi, nažalost, izgube kada odrastu', komentirao je Lončarić.