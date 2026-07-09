Bili smo u patroli sa pomorskom policijom: Evo na koga smo sve naletjeli i koje su kazne

Glisiranje je i dalje najčešći, ali i najopasniji prekršaj na moru jer su velikom brzinom uz obalu, ali i u morskim tjesnacima ugroženi i kupači i drugi brodovi.

Zbog toga Lučka kapetanija i Pomorska policija svakodnevno nadziru plovila, a kazne za prekršitelje mogu biti vrlo visoke.

Ljeti je promet na moru znatno gušći. Uz brodice i veća plovila, obalom prolaze i jet-skijevi, pa zbog prebrze vožnje posebno mogu stradati kupači i ronioci.

"Zaustavite plovilo! Zaustavite plovilo! Pripremite dokumente za pregled!", začulo se s policijskog broda "Mile Blažević - Čađo".

Policajci su zaustavili češke turiste koji su glisirali na približno 150 metara od obale, iako je takva vožnja dopuštena tek izvan zone od 300 metara.

"Prebrzo vozite ispod mosta i ovuda. 300 metara od obale, nebitno gdje ste", upozorio ih je policajac.

Kazne od 400 do 6600 eura

Kad se vozač pokušao opravdati, policajac mu je objasnio da je prekršaj zabilježen i pri ulasku i pri izlasku.

"Nije, bilo je manje od 300 metara, i na izlazu i ovdje kad ste ulazili. Dobit ćete prijavu za to. 400 eura je minimalno."

Posebno problematičan je prolaz Ždrelac između Ugljana i Pašmana, gdje je zbog uskog plovnog puta brzina ograničena na osam milja. Ove godine zabilježeno je 107 prekršaja glisiranja, a čak 94 dogodila su se u lipnju. Kazne se kreću od 400 do 6600 eura.

Prekršitelji mogu platiti dvije trećine iznosa ako kaznu podmire u roku od sedam dana.

"Ako platite u roku od sedam dana, ne plaćate punu kaznu, plaćate samo dvije trećine.", objasnio je policajac jednom njemačkom turistu.

Policija plovila prvo prati vizualno, a zatim njihov položaj provjerava radarom.

"Ako radar pokaže da je unutar 300 metara, mi krećemo plovilom prema njemu. Ako ne staje, dajemo svjetlosne i zvučne signale", rekao je David Karaban, pomoćnik načelnika Pomorske i aerodromske policije PU zadarske.

Ozbiljne posljedice nepropisne vožnje

Nepropisna vožnja može završiti i ozbiljnim ozljedama. Nedavno su dvije strane državljanke pale s napuhanca koji je vukao jet-ski.

"Radi se o situaciji gdje su dvije strane državljanke bile na napuhancu koji je vukao za sobom jet ski, a uslijed nepropisnog glisiranja, odnosno nepridržavanja uvjeta, stanja mora i brzine, došlo je do pada te dvije osobe koje su zadobile ozlijede", rekao je Romano Landeka, načelnik Pomorske i aerodromske policije PU zadarske.

Policija može kazniti i kupače koji se udalje više od 100 metara od obale, iako ih najčešće samo upozori.

Tijekom kontrole između Ugljana, Pašmana i Dugog otoka u manje od sat vremena zaustavljena su tri prekršitelja.

"Ima tu izlika, ima tu 'nismo znali', 'bili smo udaljeni više od 300 metara', ali naši sustavi su tu, nepogrješivi, tako da nema pomoći", zaključio je Karaban.

Iz policije poručuju da svrha kontrola nije samo kažnjavanje, nego prije svega sprječavanje nesreća i zaštita svih sudionika pomorskog prometa.