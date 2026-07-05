Psa uči hrvatski, sadi jagode i tikvice i radi svoje koktele. Veleposlanica SAD-a otkrila neobičnu tajnu

Isprobala je hrvatski ragbi, žonglirala loptom, igrala tenis. Osam mjeseci od dolaska u Hrvatsku, Nicole McGraw otvorila nam je vrata svog doma - po našem mišljenju, jedne od najljepših rezidencija.

"Mi ju naprosto obožavamo. Zaista osjećamo da je ovo sada naš dom", kaže veleposlanica Sjedinjenih Američkih Država.

I baš sve je u znaku Amerike.

"Jako smo zahvalni i ponosni što predstavljamo Sjedinjene Američke Države, a zastave posvuda čine da se osjećamo kao kod kuće. Vrlo je domoljubno i volim se ovdje fotografirati s ljudima kada dođem u posjet", navodi McGraw.

Na zidovima su umjetnička djela Davida Yarrowa čija djela prikazuju razne lokacije diljem Amerike, pa i njezin rodni grad Palm Beach.

"Moj suprug je zaslužan za cijelo uređenje, tako da njemu pripadaju sve pohvale. To je jedna od naših zajedničkih strasti", priznaje nam.

Ponosna na svoj vrt

Ali najvažniji dio rezidencije nije unutar kuće...

"Jako sam uzbuđena što vas mogu povesti u svoj vrt. To mi je omiljeni dio kuće, a otkako sam došla u Hrvatsku, vrtlarenje mi je postalo prava strast. To je definitivno moja tajna i način na koji se opuštam", kaže američka veleposlanica.

Jer tu je, kako kaže, njezin svakodnevni prostor mira, rutine i opuštenosti.

Pokazala nam je svoje jagode, a i razne začinske biljske za kuhanje te razne vrste rajčica.

"Stalno sam ih dolazila brati. Mislim da je sezona gotovo pri kraju, ali ostalo ih je još nekoliko pa ćemo uživati u posljednjim jagodama", navodi.

Ali vrt tu ne staje. Ovo je, kaže, prava kuhinja na otvorenom. Pokazala nam je i ogromnu tikvicu.

"Toliko sam uzbuđena. Ne znam znate li za Guinnessovu knjigu rekorda, gdje se bilježe najveći primjerci, ali pogledajte veličinu ove tikvice. Mislim da imamo šansu za rekord", šaljivo kaže veleposlanica.

A koja je tajna? "Možda jednostavno imam 'zelene prste'. To je stvarno uzbudljivo", govori.

A za jednu stvar u vrtu ni sama nije sigurna što je. "Ako netko tko ovo gleda zna što je, neka napiše u komentarima. Pokušavam shvatiti o čemu se radi. Čak sam pretraživala i preko interneta i još uvijek ne znam", dodaje. Znatiželjna je i zanima ju smije li se to jesti.

Američki dom, objašnjava veleposlanica, nije samo prostor - već način života.

"Ako ste ikad bili u američkom domu, znate da uvijek volimo imati ogroman televizor. U svakoj prostoriji imamo televizor kako bismo se osjećali kao kod kuće. Volimo gledati sport. Lijepo je okupiti prijatelje pred velikim ekranom i zajedno gledati događaje poput Svjetskog prvenstva. To stvara sjajnu atmosferu. A kakva je zabava bez dobrog bara? Zato se trudimo imati sve potrebne sastojke", objašnjava nam.

Napravila nam posebno piće

A onda nas je iznenadila jednim posebnim ritualom.

"Veselim se pripremiti vam svoje omiljeno piće. Nazvali su ga 'Ambasador', što mi je velika čast. Napravit ću vam ga sada", kazala nam je.

Prvi put pripremila ga je u vrijeme Božića. I potpuno zavoljela.

"Dodam tonik da bude osvježavajuće. Na kraju dodajemo svježu marakuju kao ukras i za aromu. I evo jedne posebne žličice za miješanje", pokazuje nam kako ga priprema.

Vidi se da voli detalje. "Apsolutno. Detalji čine razliku", tvrdi.

Jako je osvježavajuće. "Možda je bolje stati jer je stvarno dobro", priznaje naša reporterka.

Ove godine na poseban način slavi se američki Dan nezavisnosti. Jer ipak 250. je obljetnica. Glavni događaj bit će u Splitu s umjetnicima koji će oslikavati zidove.

"Obožavam i sport. Mislim da je sportska diplomacija jedan od najboljih načina povezivanja ljudi. Ne znam jeste li vidjeli objave na društvenim mrežama i videa. I Hrvate u Dallasu koji su nosili kaubojske šešire, bili posebno odjeveni i isprobavali američki roštilj i hranu", priča nam.

Američka veleposlanica u Zagrebu živi sa suprugom Mikeom koji djelatnike raznih veleposlanstava često vodi na ručak kako bi ih upoznao. Ali i 17-godišnjom kćeri.

'Bog, obitelj i domovina'

"Imam veliku obitelj. Ne znam znate li da imamo osmero djece. Najmlađa je sada ovdje s nama i iduće godine završava srednju školu. Provela je cijelu školsku godinu u Hrvatskoj. Oduševljena je životom u Europi, putovanjima i svime što Hrvatska nudi", nastavlja Mc Graw.

A onda nam otkrila posebnog člana obitelji.

"Također vas želim upoznati s još jednim članom naše obitelji. On je i dio našeg sigurnosnog tima. Misli da je strašan čuvar, iako ima samo tri kilograma", govori dok pokazuje osmogodišnjeg psa Ajaxa.

"Uči govoriti hrvatski pa zna 'dođi, dođi, Ajax'. Zna nekoliko riječi. Obožava pažnju pa ga svi mogu pomaziti", šali se.

Od Palm Beacha do Zagreba, od službenih susreta do vrta, od sporta do koktela - njezin mandat već sada ima vlastiti potpis.

Ali ipak ga najbolje opisuje ona sama.

"Bog, obitelj, domovina. To su najvažnije vrijednosti koje ja i moja obitelj njegujemo. I zato, predstavljati Sjedinjene Američke Države, zemlju koju duboko volim, najveća je čast u mom životu. Zahvalna sam predsjedniku Donaldu Trumpu što mi je pružio ovu priliku. Radit ću što je moguće više tijekom sljedeće dvije i pol godine kako bismo postigli što više između Sjedinjenih Država i Hrvatske", uvjerava veleposlanica.

I možda je upravo to nova diplomacija, koja ne objašnjava odnose, nego ih živi.