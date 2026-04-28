Hrvatska i SAD potpisali sporazume vrijedne milijarde: 'Dolazite zdravom razumu'

Hrvatska i SAD u utorak su u Dubrovniku potpisali sporazume i memorandume za koje je američki ministar energetike Chris Wright rekao da su „vrijedni milijarde” i otvaraju „novo doba” suradnje Washingtona s ovim dijelom Europe.

Predstavnici dviju vlada u utorak su na skupu Inicijative triju mora (3SI) potpisali devet dokumenata.

Premijer Andrej Plenković s predsjedateljicom Vijeća ministara Borjanom Krišto potpisao je sporazum o Južnoj interkonekciji, a ministar gospodarstva Ante Šušnjar, Krišto i Wright potpisali su zajedničku izjavu o potpori tom projektu koji će plinskom infrastukturom povezati dvije zemlje.

Hrvatska i SAD potpisali su i memorandum o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj sigurnosti, zajedničku izjavu o unaprjeđenju suradnje u svrhu civilne upotrebe nuklearne energije te protokol o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U Dubrovniku je potpisan sporazum o suradnji oko projekta AI inovacijskog centra Pantheon u Topuskom za koji se tvrdi da će biti vrijedan više od 50 milijardi eura. Potpisali su ga župan Sisačko-moslavačke županije Ivan Celjak, osnivač i predsjednik Uprave tvrtke Lucidus Jako Andabak i Ryan Rich, izvršni direktor Panteon Atlas LLC-ja. S tom američkom tvrtkom je pismo namjere potpisao i hrvatski Končar.

'Fond fondova'

Europska investicijska banka (EIB), Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) i niz razvojnih banaka iz članica 3SI-ja potpisale su memorandum o razumijevanu o osnivanju „fonda fondova” za infrastrukturu Inicijative, a memorandum o razumijevanju potpisale su i rumunjska luka Constanta i Lučka uprava Rijeka.

Wright je nakon potpisivanja proglasio da američki predsjednik Donald Trump „otvara novo doba suradnje” Sjedinjenih Država s južnom, srednjom i istočnom Europom.

Novi dogovori, „vrijedni milijarde”, donijet će „više poslova, prilika i investicija”, kazao je. Američki ministar rekao je da je riječ o „fantastičnoj prilici za sve”, pa dodao da se „veseli vrlo svijetloj budućnosti”.

„Ovaj dio Europe dolazi zdravom razumu – put prema blagostanju je više, a ne manje energije”, zaključio je.

Američka veleposlanica u Hrvatskoj Nicole McGraw rekla je da je „nevjerojatno ponosna” na potpisane sporazume, pa je ponovila da je počelo „zlatno doba” u odnosima između SAD-a i Hrvatske.