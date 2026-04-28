Hrvatska mijenja pravila igre u Inicijativi triju mora: 'Ovo je jasan signal za privatni kapital'

Hrvatska će predložiti da financiranje postane jedno od stupova Inicijative triju mora (3SI), rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman na otvaranju poslovnog foruma tog formata u utorak u Dubrovniku.

"Hrvatska će formalno predstaviti prijedlog da financiranje postane jedan od četiri stupa 3SI-ja, uz promet, energetiku i digitalnu infrastrukturu", rekao je šef diplomacije na početku dvodnevnog skupa.

Naglasio je da je to "jasan signal" da je privatni kapital u središtu Inicijative. 3SI, pokrenut 2015. na inicijativu Hrvatske i Poljske, od 2019. ima svoj investicijski fond, no velika većina sredstava stizala je iz državnih proračuna.

'Motor Europe'

Skupom u Dubrovniku, gradu koji je bio domaćin i prvog samita Inicijative, želi se napraviti zaokret i privući i privatni kapital u investicije kojima bi područje između triju mora sustiglo zapadnu Europu po pitanju energetske, prometne i infrastrukturne povezanosti.

Područje između Baltika, Jadrana i Crnog mora nije "rub Europe nego njezin motor", rekao je Grlić Radman, naglasivši da je riječ o prostoru sa 120 milijuna stanovnika čiji je BDP u proteklih pet godina rastao 2,9 posto godišnje, dok je EU rastao 1,3 posto.

Ministar je naglasio da je riječ o "jednom od najbrže rastućih područja na svijetu" koje pruža i visoki povrat ulaganja, pa predstavlja i veliku priliku za investitore.

Interes za poslovni forum

Riječ je i o prostoru koji je spojen s najvećim trgovinskim rutama na svijetu, nastavio je ministar, izdvojivši Srednji koridor i Ekonomski koridor Indija – Bliski istok – Europa (IMEC).

Govoreći o hrvatskoj infrastrukturi poput LNG terminala i Janafa, Grlić Radman je rekao da oni nisu "samo nacionalni projekti" nego i zapadni kraj koridora koji sežu sve do Mumbaija.

Grlić Radman je dan ranije kazao da je interes za poslovni forum "iznad očekivanja", s gotovo 1600 registriranih sudionika. U Dubrovnik su stigli predstavnici nekih od najvećih svjetskih tvrtki, poput Maerska, Black Stonea, Westinghousea, Siemensa i Mitsubishija, kao i predstavnici najvećih svjetskih banaka.

