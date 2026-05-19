Zemlja koja donosi sreću? Za sretan brak ovdje trebate na medeni mjesec

Odabir destinacije za medeni mjesec, kao prvo zajedničko putovanje u braku, može postaviti temelje za dug i sretan zajednički život. Novo istraživanje pokazuje da ključ bračne sreće može ležati upravo u odabiru prave lokacije.

Prema studiji lanca hotela Hyatt, Italija se ističe kao apsolutni pobjednik. Njezini romantični krajolici, bogata povijest i gastronomska ponuda nisu samo recept za savršeno putovanje, već, kako se čini, i za trajnu ljubav, piše Mirror.

Foto: Pexels

Italija bračnim parovima donosi sreću

Istraživanje pod nazivom "Vows & Venues" obuhvatilo je dvije tisuće bračnih parova, povezujući njihove destinacije s bračnim statusom. Rezultati su pokazali jasnu korelaciju: čak 88 posto parova koji su bračno putovanje proveli u Italiji, danas se opisuju "sretno vjenčanima".

Ovim je Italija nadmašila druge popularne destinacije. Na drugom mjestu je Tajland, za koji je isto o sretnom braku potvrdilo 87 posto parova, a zatim slijedi Indonezija s 85 posto parova. U vrhu su se našli i Jamajka (84,6 posto) te Portugal (84,2 posto).

Foto: Pexels

Iskustva bračnih parova

Dugotrajan pozitivan utjecaj Italije na bračnu sreću mnogi parovi povezuju upravo s posebnim iskustvima i atmosferom koju ta zemlja pruža.

Nina Motylinski Davies, koja je nakon medenog mjeseca u Sorrentu već 14 godina u sretnom braku, opisuje Italiju kao "zemlju ljubavi". "Sve je djelovalo romantično, ljudi su izgledali zaljubljeno i imate osjećaj da vas ta energija potpuno obuzima. To je mjesto u kojem se ljubavne priče žive stoljećima, a vi imate osjećaj da hodate njihovim stopama", kaže.

Slično iskustvo podijelila je i Becky Stanton, koja se udala na jezeru Garda. Smatra da opušten i sporiji talijanski način života potiče parove da više uživaju jedni u drugima i svakom zajedničkom trenutku. "Naši prijatelji i danas govore da je to bilo najbolje vjenčanje na kojem su bili, ali mislim da nije riječ o nama, nego o samom mjestu", prisjeća se Becky.

Za Antoniju Gillespie i njezina supruga Chrisa, putovanje u Italiju dodatno je produbilo njihov odnos. Kaže da je upravo ondje ponovno otkrila suprugovu romantičnu stranu – kroz male znakove pažnje i nježne geste koje svakodnevni život često potisne u drugi plan.

Novi trendovi s putovanjima za mladence

Istraživanje je pokazalo i da se navike mladenaca postupno mijenjaju. Iako gotovo polovica parova i dalje bira klasičan odmor na sunčanoj destinaciji, pri odabiru putovanja najvažniji su im lijepo vrijeme i dobra vrijednost za novac. Istovremeno se pojavljuju i novi trendovi pa je više od trećine parova otvoreno za takozvani "buddy moon" – medeni mjesec na kojem im se pridružuju prijatelji.

Sve je popularniji i trend takozvanog "mini moona" – kraćih romantičnih putovanja nakon vjenčanja. Michel Morauw iz Hyatt ističe kako je medeni mjesec prvo veliko zajedničko iskustvo bračnog života, zbog čega parovima ostaje u posebnom sjećanju. "Bilo da biraju sunčanu destinaciju, urbani odmor ili luksuzno skrovište, najvažnije je stvoriti zajedničke uspomene daleko od svakodnevnog stresa i obaveza", zaključuje.

Iako sama destinacija nije jamstvo sretnog i uspješnog braka, rezultati ovog istraživanja ukazuju na važnost zajedničkih iskustava i uspomena koje parovi stvaraju na putovanjima.

Italija, sa svojom bezvremenskom romantikom, bogatom kulturom i jedinstvenom ljepotom, čini se pruža idealnu kulisu za početak zajedničkog života i stvaranje uspomena koje ostaju za cijeli život.

POGLEDAJTE GALERIJU