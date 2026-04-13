Jedna od najmorbidnijih turističkih destinacija na svijetu u našem je susjedstvu

U srcu stare napuljske četvrti Sanità, duboko u utrobi brda od sedre, nalazi se jedno od najneobičnijih i najpotresnijih mjesta na svijetu - groblje Fontanelle. Ovo nije groblje u klasičnom smislu; to je kolosalna kosturnica, dom za posmrtne ostatke najmanje 40.000 ljudi, nijemih svjedoka stoljeća kuge, siromaštva i katastrofa koje su oblikovale ovaj grad.

Ipak, ono što Fontanelle čini jedinstvenim nije samo morbidan prizor desetak tisuća lubanja naslaganih u tami, već bizarni i dirljivi kult koji se ovdje rodio, ispreplićući vjeru, praznovjerje i duboku ljudsku potrebu za nadom.

Od pretrpanih crkvi do masovne grobnice

Priča o groblju započinje u 16. stoljeću, kada su napuljske crkve postale pretijesne za sve one koji su željeli biti pokopani na svetom tlu. Grobari su tada počeli premještati starije kosti u prostrane pećine izvan gradskih zidina. Svoju mračnu svrhu pećina je potvrdila 1656. godine, za vrijeme stravične epidemije kuge koja je pokosila više od polovice stanovništva. Tisuće anonimnih tijela bez ceremonije su bačene u jame. Kasnije su im se pridružile i žrtve epidemije kolere 1837. godine.

Sudbinu ovog mjesta zapečatio je bizaran događaj iz kasnog 17. stoljeća, kada je snažna poplava izbacila kosti i lubanje iz plitkih grobova na ulice, stvarajući jeziv prizor rijeka ljudskih ostataka. Nakon što su kosti vraćene u pećinu, ona je postala neslužbeno posljednje počivalište za siromašne i zaboravljene.

Kult "anime pezzentelle": Posvajanje duša za sreću

Tek 1872. godine svećenik Gaetano Barbati odlučio je uvesti red u kaos. Dao je da se kosti iskopaju, očiste i uredno poslože na police, u drvene kutije i improvizirane kripte. Upravo je taj čin organizacije udahnuo život jednom od najfascinantnijih europskih narodnih kultova - kultu "anime pezzentelle" ili "siromašnih, napuštenih duša".

Napolitanci, a osobito žene, počeli su hodočastiti u Fontanelle kako bi "posvojili" jednu od bezimenih lubanja, poznatih kao "capuzzelle". Vjerovali su da te duše, pokopane bez molitve i obreda, zapravo lutaju čistilištem. Brižnim čišćenjem lubanje, molitvom i darivanjem cvijeća, smatrali su da pomažu dušama da pronađu mir i put u raj. Zauzvrat, "posvojena" duša trebala je ispuniti želju svom zaštitniku.

Komunikacija se, vjerovali su, odvijala kroz snove, u kojima bi se pokojnik javio, otkrio svoje ime i saslušao molbe, koje su se najčešće ticale ovozemaljskih stvari: pronalaska supružnika, zdravlja, a najčešće - dobitnih brojeva na lotu.

Ako bi duša ispunila želju, lubanja bi dobila počasno mjesto u malom svetištu ili drvenoj kutiji, često s natpisom "Per grazia ricevuta" (Za primljenu milost). No, veza je bila dvosmjerna. Ako lubanja ne bi "obavila svoj posao", bila bi kažnjena okretanjem prema zidu, u znak prijekora.

Ovaj jedinstveni odnos živih i mrtvih bio je duboko ukorijenjen u svakodnevni život Napulja, piše The Guardian.

Najpoznatiji stanovnici kosturnice

Među tisućama anonimnih lubanja, neke su postale prave zvijezde, obavijene legendama koje se i danas prepričavaju.

Najpoznatija je svakako lubanja Kapetana. Prema jednoj od popularnih priča, ljubomorni zaručnik jedne djevojke, koja je često molila pred ovom lubanjom, izrugujući se zabio je štap u njenu očnu duplju i podrugljivo pozvao Kapetana na njihovo vjenčanje. Na dan svadbe, među gostima se pojavio tajanstveni stranac u odori karabinjera. Kada ga je mladoženja upitao tko ga je pozvao, stranac je odgovorio: "Ti, onog dana kad si mi oslijepio oko". Prema legendi u trenu se pretvorio u kostur, a mladenci i svi gosti pali su mrtvi na mjestu.

Druga slavna lubanja je ona Donne Concette, poznata i kao "'a capa che suda" (znojna glava). Njena površina uvijek je vlažna i sjajna, što vjernici tumače kao znoj muka iz čistilišta. Smatra se zaštitnicom žena, koje joj se mole za plodnost i sretan brak. Vjeruje se da će želja biti uslišena ako ruka nakon dodirivanja lubanje ostane vlažna.

Groblje danas

Ovaj neobičan spoj poganskog i katoličkog vjerovanja trajao je sve do 1969. godine, kada je napuljski kardinal Corrado Ursi zabranio kult, proglasivši ga fetišizmom i praznovjerjem, te zatvorio groblje. Nakon desetljeća zapuštenosti, Fontanelle je obnovljeno i ponovno otvoreno kao povijesni lokalitet.

Posjet ovom mjestu je besplatan, ali nudi duboko i potresno iskustvo te jedinstven uvid u kompleksan i intiman odnos Napolitanaca prema smrti, vjeri i onostranom. To je mjesto gdje tišina odjekuje pričama zaboravljenih, a tama čuva nadu živih.

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'