Crno-bijeli motivi i danas izazivaju znatiželju: Jedinstveno groblje privlači brojne turiste

Na jednom zaista nesvakidašnjem groblju na padini brda u Morne-à-l’Eau (Cimetière de Morne-à-l’Eau), gotovo sve grobnice ukrašene su crno-bijelim pločicama u šahovskom uzorku. Ako se popnete na vrh brda među gusto raspoređenim grobovima, gledajući prema dolje možete vidjeti prizor koji nalikuje minijaturnom gradu uzorka šahovske ploče.

Groblje Morne-à-l’Eau na karipskom otoku Grande-Terre jedno je od najposjećenijih mjesta u cijelom arhipelagu Guadeloupe. Ovaj jedinstveni spomenik, uređen poput amfiteatra na padini brda, fascinira posjetitelje svojom neobičnom arhitekturom.

Grobnicama datiraju još iz sredine 19. stoljeća, kada su samo najbogatiji stanovnici otoka mogli priuštiti tako skupa posljednja počivališta. Groblje je s vremenom postalo mnogo inkluzivnije. Danas tu počivaju stanovnici Guadeloupea svih rasa i društvenih slojeva.

Oblikovane poput malih kuća grobnice imaju i mjesta gdje se živi mogu zadržavati. Unutar struktura, na policama su postavljena svetišta s fotografijama, cvijećem, svijećama i drugim uspomenama, piše Profimedia.

Na mnogim otvorenim betonskim površinama tlo je prekriveno istopljenim voskom svijeća, vjerojatno ostalim nakon godišnje proslave Svih svetih, kada je groblje obasjano tisućama svijeća, a obitelji se okupljaju kako bi odale počast mrtvima i prisjećale se prošlosti.

Neke građevine čak imaju kose krovove ili terase, zbog čega cijelo mjesto više nalikuje galeriji na otvorenom nego tradicionalnom groblju. Groblje Morne-à-l’Eau ključna je kulturna točka na otoku koju nijedan turist ne bi smio propustiti.

Podrijetlo crno-bijelog motiva nije posve jasno. Neki kažu da predstavlja yin i yang, dok drugi tvrde da je riječ o kombinaciji crne, europske boje žalovanja, i bijele, afričke. Kakvo god bilo značenje, dojam je gotovo nestvaran, nalik prizoru iz "Alice u zemlji čudesa", piše Atlas Obscura.

