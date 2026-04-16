Šest suptilnih znakova da vam je partner vjeran: 'To znači da ima snažan osjećaj odanosti'

Iako nijednu vezu ne možete u potpunosti učiniti otpornom na prevaru, svakako možete smanjiti izglede za nevjeru. Istraživanja pokazuju da je odabir prave osobe na samom početku najvažniji faktor, no kako zaista znati da je netko "dobar ulog"? Neki su znakovi očiti, poput muškarca koji otvoreno odmjerava druge žene dok je s vama, ali postoje i suptilniji pokazatelji koji mogu otkriti hoće li vam biti vjeran.

Britanska stručnjakinja za veze Tracey Cox za Daily Mail je otkrila šest suptilnih znakova koji upućuju na to da je vaš partner odan.

1. Često posjećuje svoju majku

Sama vremenska obveza redovitih posjeta i odgovornosti ostavlja malo prostora za slobodne sate koji su aferama potrebni. Drugo, on ima još jednu osobu kojoj mora odgovarati. Ne samo da mora lagati vama, već mora lagati i njoj. Majke su poznate po tome što dobro poznaju svoje sinove, a ako ga je odgojila da se ponaša pristojno, mogla bi uočiti promjene u ponašanju i neobjašnjive izostanke brže od vas.

Česti posjeti majci pokazuju da cijeni obitelj i preuzima odgovornost za ljude koje voli, što znači da ima snažan osjećaj odanosti i dužnosti. Konačno, ako je blizak s majkom, vjerojatno poštuje žene kao ljudska bića, a ne samo kao seksualne objekte.

2. On je poželjan koliko i vi

Zvuči kontraintuitivno, ali ako on smatra da je dobio više nego što zaslužuje ulaskom u vezu s vama, veća je vjerojatnost da će prevariti, a ne manja. Ne morate biti fizički jednako privlačni, ali oboje biste trebali osjećati da ste dobili dobar "paket" s onim što donosite u vezu, bilo da je riječ o bogatstvu, moći, inteligenciji ili humoru.

Ako vaš partner ne vjeruje da vas zaslužuje, osjećat će se nesigurno. Nesigurnost ga tjera da traži dokaz da je poželjan, a želja za jačanjem ega glavni je pokretač mnogih afera. Neuravnotežen odnos moći vodi do niskog samopoštovanja, što ga čini podložnim laskanju. Svaka žena koja mu pokloni pažnju i učini da se osjeća privlačnim dobit će njegovu pozornost jer se on rijetko tako osjeća.

3. Ista je osoba pred svima

Što mislite da bi se dogodilo da iznenada vidite svog partnera u kafiću s prijateljima, a da on ne zna da ste ondje? Bi li razgovarao s prijateljima ili bi flertovao sa slobodnim ženama? Ako njegovi prijatelji vide drugačiju stranu od one koju pokazuje vama, to je jasan znak za uzbunu. Verzija vašeg partnera koju vi vidite trebala bi biti ista kao i verzija koju vide svi ostali. Ako jest, znači da nema maske i da je on doista onakav kakvim ga smatrate.

4. Ima dugogodišnje prijatelje koji ga zaista vole

Ako ne podnosite njegove bliske prijatelje, bježite glavom bez obzira. No ako se svi dobro slažete, prijatelji su prava riznica informacija. Ako ga poznaju od školskih dana, imat će vrlo dobru predodžbu o tome kakav je on čovjek. Ne razgovaraju samo žene, razgovaraju i muškarci, a tip muškarca koji vara obično se time voli i hvaliti.

Ako su mu prijatelji dragi i sviđate im se, obratite pozornost na suptilna upozorenja. Ili ne tako suptilna. "Sjećam se da sam na početku veze upoznala prijatelje novog dečka na zabavi i rekla njegovom najboljem prijatelju: 'Wow! Charlie se baš opustio. Tek je devet navečer, a on je već pijan!'. Prijatelj me pogledao ravno u oči i rekao: 'Oduvijek se bori s alkoholom. Jesi li sigurna da to želiš preuzeti na sebe?'. Charlie je bio teški alkoholičar i njegov mi je najbolji prijatelj uštedio mnogo muke", prisjeća se Cox. Ako je on dobar dečko, prijatelji će ga hvaliti pred vama. Ako to ne čine, postoji razlog.

5. Ima hobi koji ga u potpunosti zaokuplja

Bilo da se radi o restauraciji starog namještaja, golfu ili treniranju za triatlon, muškarac koji je opsjednut svojim hobijem nema mjesta za dvostruki život. Afere zahtijevaju velik napor: potrebno je vrijeme i mnogo planiranja da bi se vodio dvostruki život.

Ako on svoje slobodno vrijeme radije provodi u garaži ili teretani, malo je vjerojatno da će ga privući nešto što ga odvlači od onoga što voli. Još je bolje ako taj hobi troši i sav višak novca koji ima. Hotelske sobe, restorani, darovi - afere su skupe. Muškarac koji pazi na svoje financije napravit će računicu i odustati.

6. U prošlosti je zbog prevare sve izgubio

Izreka "jednom varalica, uvijek varalica" uglavnom je istinita - osim ako se nije dogodilo nešto dramatično što ga je natjeralo da promijeni svoje ponašanje. Muškarac koji je zbog nevjere izgubio sve - ženu koju je volio, djecu, obiteljski dom i poštovanje svih oko sebe - zna cijenu prevare. Spoznaja da ste žrtvovali sve što vam je bilo važno za nekoliko tjedana vrućeg seksa može biti poražavajuća. Zbog toga takav muškarac može biti sigurniji odabir od nekoga tko nikada nije prevario.

Na kraju, iako ovi znakovi mogu biti ohrabrujući, važno je zapamtiti da je temelj svake stabilne veze svjestan trud, otvorena komunikacija i emocionalna zrelost oba partnera.

