Otkazala zaruke zbog striptizeta na momačkoj, pitali smo vas biste li i vi? 'Drugo nije zaslužio'

Nedavno je jedna 28-godišnja Hrvatica na Redditu otkrila da je njen zaručnik bio na svojoj momačkoj večeri. Dva dana kasnije saznala je da su na zabavi bile angažirane striptizete koje su nudile i "sretan završetak". Njezin zaručnik je, suočen s optužbama, prvo sve negirao, a zatim priznao da je dobio ples u krilu i da ga je striptizeta "pipkala". Djevojka je shrvana i želi otkazati zaruke, a većina reditora pružila joj je podršku.

Ipak, neke žene striptizete na momačkoj večer smatraju bezazlenom zabavom te zbog njih ne bi otkazale vjenčanje. Pitali smo vas na Facebooku RTL-ovog portala Net.hr "Djevojke, biste li otkazale zaruke zbog striptizete na momačkoj?".

"Ne, ako ne dira i ne vara", odgovorila je Berna, a s njom su se složile i još neke čitateljice. No, Svetlana je bila drugačijeg mišljenja: "Znači da žene gleda uglavnom kao prostitutke i ženi se iz pogrešnih razloga, otkazala bih".

"Ma jok, trebao ju je i kući povesti", komentirala je sarkastično Jasminka.

"Za sve one koji tu ne vide problem. Realno zamislite da je obrnuto, da se ženite i da saznate da vam buduća žena noć prije s prijateljicama naruči stripere i bude "sretnih završetaka". Biste li dan kasnije hodali s njom do oltara?", napisao je Nikola.

'Nije to za brak'

"Ma ako se nije iživio do tada onda stvarno, ne treba se ni ženiti. Ženiš se zato jer imaš nešto lijepo s tom osobom i jer želiš samo s njom sve. Čim on to tako, nije to za brak. Vrijedi i obrnuto", istaknula je Dragana, a Ivana se složila s njom.

"Realno, tu fazu odrastanja je trebao proći puno prije zaruka i prije svadbe! Ako nije odrastao, znači ne treba ti brak s njim! Tako da - da!", napisala je.

Anamarija je, također, otkrila da bi ona otkazala vjenčanje, a Slavko je konstatirao da muškarci koji imaju momačke zabave sa striptizetama nisu još spremni za brak.

"Momačk(e)u moraš odraditi puno prije odluke o braku jer ako je momačka tog repertoara potrebna, onda ti brak zasigurno još nije potreban."

"Neka ga je ostavila, ništa drugo nije ni zaslužio kad je zatajio što se događalo na momačkoj! Tako bi joj i u braku prešućivao sve bitne stvari i na kraju bi se zbog njegovih laži i tako rastali!", kazala je Marijana.

'Svatko ima slobodu slaviti momačku kako želi'

"Da. Za mene je to nepoštovanje", odgovorila je kratko Terezija, no Anita se nije s njom složila: "Ne! Ako voli to na svojoj momačkoj neka ima, svatko ima slobodu slaviti momačku kako želi tako i djevojačku".

Par čitateljica komentiralo je da bi one svom zaručniku vratile "milo za drago" te da bi na svoju djevojačku pozvale stripere na golišavu zabavu. Svjetlana je, pak, otkrila svoju viziju djevojačkih i momačkih zabava.

"Sve poganske običaje bi uklonila, zdravica s prijateljima i cure s curama, to je ok", napisala je, a Tomislav joj je odgovorio: "Da, pa da svi umru od dosade. Čim ste vi tako oštri i zabranjujete, ne bi on vama ni rekao".

Tina je otišla korak dalje, pa je priznala da bi se ona pridružila zaručniku i striptizeti, a Silvija je napisala: "Ja bih striptizetu i platila".

"Tko voli, nek' izvoli. Znam parove koji su momačku i djevojačku proslavili zajedno, u ekipi i to mi je lijepo. Ideja sa striptizetama i striperima mi je veliko 'ne'", otkrila je Željka.

"I bez striptizeta ili stripera nema budućnosti u tom braku. Povjerenje, poštovanje, ljubav i iskrenost je temelj svake veze i braka", zaključila je Mirjana.

