Boris Rogoznica usporedio vinovu lozu sa ženom: 'Najplodnija kad joj pjevaš na uho'

Domaći glazbenik Boris Rogoznica nakratko je zamijenio pozornicu i mikrofon za idiličan krajolik vinograda, a umjesto publici, ovaj je put zapjevao vinovoj lozi.

"Kažu da je loza ko žena. Najplodnija kad joj pjevaš na uho", otkrio je Rogoznica motivaciju iza te nesvakidašnje metode njege vinove loze.

Da se drži vlastitog savjeta, dokazao je i na kraju snimke, kada je i sam zapjevao dok je obavljao posao, a plodovi njegovog truda i ove neuobičajene metode vidjet će se tek kroz par mjeseci.

"Bogme pravo hiperaktivno zalijevanje. Stani malo, popričaj sa lozom. Ma gdje žuriš", napisala mu je jedna pratiteljica na društvenim mrežama nadovezavši se kako je vinovoj lozi, baš kao i ženi, potreban razgovor. Duhovito i u svom stilu, Rogoznica je odgovorio: "Ima ih puno, moram ih poprskat sve".

Iako i dalje gradi glazbenu karijeru, Rogoznica je odlučio ne se ograničavati isključivo na glazbu, već je povezati sa svojom strašću za putovanjima. Tako je prije nekoliko dana objavio kako je postao turistički pratitelj.

Izjavivši da je započeo novo poglavlje u svom životu, otkrio je kako je već vodio školsku ekskurziju na Plitvička jezera, a u autobusu je učenicima, očekivano, pripremio i glazbeno iskustvo za pamćenje.