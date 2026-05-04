Je li ovo nova djevojka Borisa Rogoznice? Pokazao zgodnu Hercegovku, fanovi oduševljeni

Glazbenik Boris Rogoznica (39) ponovno je zaintrigirao svoje pratitelje na društvenim mrežama, no ovoga puta objavom koja je istovremeno i najava nove pjesme, ali i potencijalnog privatnog trenutka. Fotografijom koja odiše ljubavlju i srećom, snimljenom u idiličnom ambijentu zalaska sunca, otvorila je pitanje je li riječ o stvarnoj životnoj partnerici ili glumici iz njegovog novog spota.

''Nakon dvije godine izdavačke tišine... Vrijeme je za novu pjesmu i jednu novu priču koja je čekala pravi trenutak. Za sada ću vam otkriti samo nekoliko detalja... Zove se “Zbog jedne divne”. Autor sam glazbe i teksta. Radnja spota je u Mostaru, a glavnu ulogu ima jedna opasno zgodna Hercegovka'',

Na fotografiji se vidi Rogoznica u nježnom zagrljaju s djevojkom usred polja. Scena je kao iz romantičnog filma, ona, u lepršavoj crveno-bijeloj kariranoj haljini i sa slamnatim šeširom, nježno ga grli oko vrata, dok on, u ležernoj košulji i trapericama, uzvraća pogled s blagim osmijehom.

Nakon medijski popraćenog razvoda od televizijske voditeljice Doris Pinčić Guberović (37), s kojom ima dvoje djece, glazbenik je godinama bio samozatajan po pitanju svog ljubavnog života. Krajem 2025. godine počelo se šuškati o njegovoj vezi s misterioznom brinetom čiji identitet i dalje uspješno čuva od javnosti. Iako je ne imenuje, Rogoznica sve češće dijeli zajedničke trenutke, poput onog s putovanja u Veneciju u veljači ove godine, a u medijima se nagađa da je njegova odabranica iz Hercegovine, točnije Čapljine.

