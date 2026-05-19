Legendarni prvak brutalno nokautiran: 'Nisam ništa osjetio'

Foto: Giles Harrison/London Entertainment/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Dečko udara jako. Nisam vidio ništa'

19.5.2026.
13:05
Sportski.net
Bivši UFC-ov prvak Junior Dos Santos prošle je subote pretrpio jedan od najtežih nokauta u svojoj karijeri. U prvoj rundi uspavao ga je Robelis Despaigne na MVP MMA 1 priredbi.

42-godišnji Brazilac pod nadimkom Cigan morao je biti prevezen u kalifornijsku bolnicu. Dan nakon nokauta Dos Santos se javio videom na svome Instagram profilu kako bi umirio fanove koji su odmah tražili njegovu mirovinu. "Jučer sam otišao u bolnicu nakon onog udarca koji sam primio ravno u lice. Dečko udara jako. Nisam vidio ništa. Ljudi me pitaju je li boljelo? O čemu vi pričate? Nisam osjetio ništa, čovječe. Samo zaspiš. Osjećao sam se dobro, ali nekako nisam bio potpuno unutra. Vrlo čudno. Mislim da starim... Ma ne starim, ali u svakom slučaju, vidjet ćemo", napisao je Brazilac.

 

 

Na istom eventu Francis Ngannou brutalno je nokautirao Philipea Linsa o čemu više možete saznati OVDJE, a Despaigne je nakon što je nokautira JDS-a, odmah izazvao Ngannoua. 

Junior Dos Santos u karijeri je upisao 23 pobjede i 11 poraza. Bio je prvak UFC-ove teške kategorije kada je u studenom 2011. pobijedio Caina Velasqueza. Pojas je izgubio od istog borca 13 mjeseci kasnije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
