Legendarni prvak brutalno nokautiran: 'Nisam ništa osjetio'

Bivši UFC-ov prvak Junior Dos Santos prošle je subote pretrpio jedan od najtežih nokauta u svojoj karijeri. U prvoj rundi uspavao ga je Robelis Despaigne na MVP MMA 1 priredbi.

42-godišnji Brazilac pod nadimkom Cigan morao je biti prevezen u kalifornijsku bolnicu. Dan nakon nokauta Dos Santos se javio videom na svome Instagram profilu kako bi umirio fanove koji su odmah tražili njegovu mirovinu. "Jučer sam otišao u bolnicu nakon onog udarca koji sam primio ravno u lice. Dečko udara jako. Nisam vidio ništa. Ljudi me pitaju je li boljelo? O čemu vi pričate? Nisam osjetio ništa, čovječe. Samo zaspiš. Osjećao sam se dobro, ali nekako nisam bio potpuno unutra. Vrlo čudno. Mislim da starim... Ma ne starim, ali u svakom slučaju, vidjet ćemo", napisao je Brazilac.

Na istom eventu Francis Ngannou brutalno je nokautirao Philipea Linsa, a Despaigne je nakon što je nokautira JDS-a, odmah izazvao Ngannoua.

Junior Dos Santos u karijeri je upisao 23 pobjede i 11 poraza. Bio je prvak UFC-ove teške kategorije kada je u studenom 2011. pobijedio Caina Velasqueza. Pojas je izgubio od istog borca 13 mjeseci kasnije.