Jedan od najvećih promašaja Reala ikada: 'Htio sam Modrićevu desetku, nije ju dao'

Eden Hazard 2019. godine prešao je iz Chelseaja u Real Madrid za 120 milijuna eura. Bio je to najbombastičniji transfer toga ljeta, a pretvorio je u jedan od najvećih promašaja u povijesti nogometa.

Eden Hazard za francuski je Canal+ otkrio kako nije želio broj sedam koji je prije njega nosio Cristiano Ronaldo, već je htio broj 10 koji je već tada nosio Luka Modrić. "Nisam htio broj 7. Htio sam Modrićev broj 10. Tražio sam ga i mislio sam da će reći: 'U redu, zadrži ga', ali mi ga nije dao, nije", rekao je Hazard kroz smijeh. Ipak, napomenuo je da mu Ronaldova sedmica nije stvarala teret.

"Nije bio teret naslijediti Cristiana u Real Madridu jer, po mom mišljenju, nisam bio tamo da ga zamijenim. Mediji su rekli da ću zamijeniti Ronalda. Mislim da imam potpuno drugačiji stil igre od njega. Nisam mogao postići 60 ili 70 golova godišnje. Zapravo, u cijeloj svojoj karijeri jedva da sam postigao toliko. Dakle, zapravo, moj stil igre bio je potpuno drugačiji", kazao je Belgijac.

Hazardovu karijeru u Realu obilježile su brojne ozljede. U ukupno četiri godine u Madridu odigrao je tek 76 utakmica, a zabio je samo sedam golova. Hazard se nakon ozljeda vraćao nespreman, a nakon sezone 2022./23. u kojoj je odigrao samo 10 utakmica odlučio se umiroviti sa samo 32 godine.

Za Belgiju je skupio čak 126 nastupa i zabio 33 gola.