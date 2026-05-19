FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MOGAO JE VIŠE /

Jedan od najvećih promašaja Reala ikada: 'Htio sam Modrićevu desetku, nije ju dao'

Jedan od najvećih promašaja Reala ikada: 'Htio sam Modrićevu desetku, nije ju dao'
×
Foto: Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

'Nije bio teret naslijediti Cristiana u Real Madridu jer, po mom mišljenju, nisam bio tamo da ga zamijenim'

19.5.2026.
10:31
Sportski.net
Jose Breton/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Eden Hazard 2019. godine prešao je iz Chelseaja u Real Madrid za 120 milijuna eura. Bio je to najbombastičniji transfer toga ljeta, a pretvorio je u jedan od najvećih promašaja u povijesti nogometa.

Eden Hazard za francuski je Canal+ otkrio kako nije želio broj sedam koji je prije njega nosio Cristiano Ronaldo, već je htio broj 10 koji je već tada nosio Luka Modrić. "Nisam htio broj 7. Htio sam Modrićev broj 10. Tražio sam ga i mislio sam da će reći: 'U redu, zadrži ga', ali mi ga nije dao, nije", rekao je Hazard kroz smijeh. Ipak, napomenuo je da mu Ronaldova sedmica nije stvarala teret. 

"Nije bio teret naslijediti Cristiana u Real Madridu jer, po mom mišljenju, nisam bio tamo da ga zamijenim. Mediji su rekli da ću zamijeniti Ronalda. Mislim da imam potpuno drugačiji stil igre od njega. Nisam mogao postići 60 ili 70 golova godišnje. Zapravo, u cijeloj svojoj karijeri jedva da sam postigao toliko. Dakle, zapravo, moj stil igre bio je potpuno drugačiji", kazao je Belgijac.

 

 

Hazardovu karijeru u Realu obilježile su brojne ozljede. U ukupno četiri godine u Madridu odigrao je tek 76 utakmica, a zabio je samo sedam golova. Hazard se nakon ozljeda vraćao nespreman, a nakon sezone 2022./23. u kojoj je odigrao samo 10 utakmica odlučio se umiroviti sa samo 32 godine.

Za Belgiju je skupio čak 126 nastupa i zabio 33 gola. 

Luka ModrićReal MadridEden Hazard
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike